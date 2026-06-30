L'Olympique de Marseille tient son nouvel entraîneur

Bruno Genesio entraîneur de Marseille
L’Olympique de Marseille a un nouvel entraîneur. Le club phocéen a annoncé mercredi dans un communiqué avoir nommé Bruno Genesio, ancien coach de Lyon, Lille ou Rennes.
Genesio, 59 ans, remplace Habib Beye, dont l’OM avait annoncé le départ mardi après seulement quatre mois en poste. «En choisissant de rejoindre l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio montre son adhésion au projet porté par le club et son ambition de bâtir un groupe capable de s’inscrire durablement parmi les références du football français et européen», a écrit l’OM dans son communiqué.
Alors que tous les clubs de L1 ont annoncé depuis longtemps leur date de reprise d’entraînement, l’OM était donc à la traîne mais va désormais pouvoir se mettre en ordre de marche. «J’ai choisi de rejoindre l’Olympique de Marseille parce que j’ai été séduit par le défi qui m’a été présenté. L’OM est un club unique, avec une histoire exceptionnelle, une identité forte et des supporters dont la passion est reconnue bien au-delà de ses frontières», a déclaré Genesio, cité dans le communiqué du club.
Le technicien qui est donc chargé de lancer la transformation et la reconstruction de l’OM va diriger son quatrième club de L1, après avoir déjà occupé les bancs de Lyon (2015-2019), Rennes (2021-2023) et Lille (2024-2026), qu’il vient de quitter après deux saisons probantes.
Radtke de retour à Lucerne
Lucerne complète son cadre avec un gardien supplémentaire. Raphael Radtke, 24 ans, a signé un contrat de deux ans avec le club de Suisse centrale en provenance de Schaffhouse en Challenge League.
Radtke fait son retour à Lucerne. Le natif de Cham a fait ses classes espoirs au sein de la formation du club, et avait déjà figuré dans le cadre de la première équipe durant la saison 2020/21.
Gonçalo Ramos quitte le PSG pour l'AC Milan
Après trois saisons passées au PSG, l'attaquant portugais Gonçalo Ramos, qui n'est jamais parvenu à s'imposer comme titulaire, a été transféré à l'AC Milan. Ceci pour un contrat de cinq ans, ont officialisé mardi les deux clubs. Le joueur de 25 ans s'est engagé jusqu'en juin 2031 avec le club lombard.
Le montant de la vente avoisine les 74 millions d'euros, selon une source proche des négociations, précisant qu'il atteint 90 millions d'euros avec les primes. Les deux clubs ont trouvé un accord en fin de semaine dernière, selon la source.
Ramos, qui dispute actuellement le Mondial avec la sélection portugaise, évoluera sous la direction de son compatriote Ruben Amorim, nouvel entraîneur milanais. Arrivé en août 2023 à Paris en provenance de Benfica, Ramos a remporté avec le PSG trois titres de champions de France, deux Coupes nationales et surtout deux Ligues des champions.
Mais il n'a jamais réussi à s'imposer comme titulaire régulier dans le onze de l'entraîneur espagnol Luis Enrique, évoluant dans l'ombre de Kylian Mbappé puis d'Ousmane Dembélé. Ses entrées en jeu ont néanmoins été souvent fructueuses avec 45 buts et 10 passes décisives en trois saisons et 131 rencontres toutes compétitions confondues.
Théo Berdayes prolonge au FC Sion
Théo Berdayes poursuit l'aventure dans son club formateur. Le FC Sion a annoncé mardi la prolongation de son attaquant de 24 ans pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2030.
Lors de la saison 2025-26, Théo Bedrayes a disputé 35 rencontres de Super League, inscrivant deux buts et délivrant trois passes décisives.
«Cette prolongation s'inscrit dans la volonté du FC Sion de poursuivre son projet sportif en s'appuyant sur des joueurs issus de sa formation», indique le club valaisan dans son communiqué.
Bénie Traoré quitte Bâle pour la MLS
A Bâle depuis l'été 2024, Bénie Traoré va rejoindre le New York City FC en MLS, a annoncé le club lundi. L'ailier gauche de 23 ans a marqué 25 buts et délivré 15 passes décisives en 80 rencontres avec les Rhénans.
Traoré a signé un contrat jusqu'à la saison 2029/30 avec une option pour une saison supplémentaire avec la franchise new-yorkaise.
Rayan Raveloson quitte YB
Le milieu de terrain Rayan Raveloson quitte Young Boys pour rejoindre l'Amed SFK, promu en première division turque, a annoncé le club de Super League lundi. Arrivé en janvier 2025, cet international malgache de 29 ans a disputé 55 matches officiels pour trois buts marqués.
Un renfort pour Thoune
Nicolas Bürgy quitte Odense BK, au Danemark, pour rejoindre Thoune en vue de la saison prochaine. Le défenseur central bernois de 30 ans a signé jusqu’à l’été 2028 avec le club champion de Suisse, pour lequel il avait déjà joué en prêt dès 2017 pendant un an et demi.
Dejan Sorgic rejoint Vaduz
Dejan Sorgic quitte Yverdon Sport. L'attaquant serbe de 37 ans, auteur de sept buts lors de l'exercice 2025/26 de Challenge League, rejoint le FC Vaduz. Le club liechtensteinois, néo-promu en Super League, n'a pas précisé la durée du contrat de l'ancien joueur de Lucerne ou Sion.
«Nous accueillons un attaquant expérimenté dont nos autres joueurs pourront également tirer profit. Il est toujours aussi ambitieux, motivé et a prouvé à chaque étape de sa carrière qu’il savait marquer des buts», a déclaré le directeur sportif Franz Burgmeier à propos de sa nouvelle recrue.
(Source: ATS)
Un nouvel attaquant débarque à Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax a annoncé lundi l'arrivée d'Ibrahima Keita, en provenance du VFC La Roche. L'attaquant de 24 ans a terminé meilleur buteur du Groupe A de National 2 (5e division française) la saison dernière.
En 29 matches, il a inscrit 17 buts et délivré 7 passes décisives. Formé à Amiens, Keita a également tenté sa chance en National (désormais Ligue 3), sans réussir à s'y imposer.
Source: ATS
Le FC Thoune perd Leonardo Bertone
Leonardo Bertone quitte Thoune pour rejoindre Lucerne, ont annoncé les deux clubs vendredi soir. Le milieu de 32 ans avait été l'un des piliers de l'équipe championne de Suisse la saison dernière. Il avait inscrit 11 buts en 33 matchs. Ses coups francs et ses tirs lointains, en particulier, sont devenus une véritable arme pour les Thounois. Au total, il a disputé 148 matchs pour le club de l’Oberland bernois.
«Leonardo a exprimé le souhait de changer de club. Le FC Thoune aurait volontiers prolongé le contrat en cours avec ce joueur clé et poursuivi son parcours à ses côtés», a écrit le champion de Suisse. «Leonardo apportera de la stabilité à notre jeu et aidera notre équipe grâce à sa personnalité, son intelligence de jeu et sa mentalité, tant sur le terrain qu’en dehors », déclare quant à lui le directeur sportif de Lucerne Remo Meyer.
Les parties ont convenu de ne pas divulguer les modalités du transfert. Leonardo Bertone a signé un contrat jusqu’en 2028, assorti d’une option pour une saison supplémentaire. Pour le milieu de terrain suisse, Lucerne est son troisième club de Super League, après YB et Thoune. Il a également évolué à Cincinnati, aux États-Unis, ainsi qu’au SK Beveren, club belge.