La venue du FC Barcelone à Bâle provoque un véritable engouement. Plus de 100'000 personnes ont attendu dans la file virtuelle avant que les billets ne s’arrachent en moins d’une heure. Certains sont déjà revendus à prix d’or.

Ramona Bieri

Dimanche, le FC Barcelone se déplacera au Parc Saint-Jacques pour y affronter le FC Bâle en match amical (coup d’envoi à 16h30). La demande de billets a été telle que la billetterie du club bâlois a été paralysée lundi. Ce n’est que mardi à midi que le FC Bâle a pu relancer la vente. Moins d’une heure plus tard, le club annonçait que le match affichait complet.

«L’intérêt a été énorme: plus de 100'000 personnes attendaient dans la file d’attente numérique au moment de l’ouverture de la vente publique», indique le FC Bâle dans un communiqué. «Peu après, tous les billets disponibles étaient épuisés.»

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Certains supporters se réjouissent d’avoir réussi à obtenir leur précieux sésame et espèrent voir les grandes stars du Barça sur la pelouse. D’autres craignent au contraire que le club catalan aligne une équipe largement remaniée. Sur les réseaux sociaux, la frustration est palpable.

«La vente devait commencer à midi et, à 11h54, il y avait déjà 30'000 personnes dans la file d’attente. Vous vous êtes littéralement moqués de moi», écrit un utilisateur sous une publication Instagram du FC Bâle. Un autre témoigne: «Il est midi pile, je suis 53'420e et j’ai 542 minutes d’attente.»

Des billets revendus à prix d’or

Il était apparemment possible de se connecter et de rejoindre la file d’attente avant même l’ouverture officielle de la vente. De nombreux supporters en ont profité. Ceux qui se sont connectés à midi pile ont donc eu peu de chances d’obtenir un billet.

Alors que certains expriment leur frustration sur les réseaux sociaux, d’autres tentent désormais leur chance sur les plateformes de revente. Et les prix affichés donnent le tournis. Certains billets sont proposés à plusieurs centaines de francs. Un billet individuel avec «superbe vue» était par exemple affiché à 259 francs pour la prochaine enchère. Trois places côte à côte étaient, elles, proposées à 900 francs en achat immédiat.

De quoi agacer les supporters qui auraient aimé assister au match, mais qui ont finalement dû repartir les mains vides. Pour ceux qui n’ont pas réussi à obtenir un billet, il reste toutefois une solution: le match sera diffusé gratuitement sur Blue Zoom.