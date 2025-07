EA Sports annonce le retour de Zlatan Ibrahimović comme vedette de la couverture de l'édition Ultimate de EA Sports FC 26. L'ancien attaquant suédois, retiré en 2023, fait son grand retour dans le jeu via sa carte icône.

Electronic Arts a annoncé sur ses réseaux sociaux que Zlatan Ibrahimović sera la vedette de la couverture de l'édition Ultimate de EA Sports FC 26. Cette révélation marque également le retour de l'ancien attaquant suédois dans le jeu, via l’introduction de sa carte icône. La date du premier trailer du célèbre simulateur de football a également été dévoilée.

Une icône de retour

EA Sports FC 26 sera la troisième édition de la série depuis la fin du partenariat avec la FIFA, qui avait entraîné un changement de nom et de logo. Retiré des terrains en 2023, Zlatan Ibrahimović n’était plus apparu dans les éditions précédentes du jeu. Il fait son grand retour dans cette nouvelle version, illustré sur la jaquette Ultimate dans une posture qui rend hommage à ses débuts et à son rêve d’enfant.

Sur la plateforme X, le compte officiel d’EA a écrit: «Vous l’avez demandé. Zlatan est de retour. Voici la couverture de l’Ultimate Edition de EA Sports FC 26.» Le premier trailer officiel du jeu sera diffusé sur YouTube le 16 juillet à 18h00. EA devrait y présenter davantage de détails et de nouveautés. La sortie du jeu est attendue pour le 26 septembre 2025, selon les prévisions.