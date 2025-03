L'Eintracht Francfort s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Europa League en battant l'Ajax Amsterdam 4-1. Dans un Deutsche Bank Park comble, ils ont dominé grâce à des buts de Bahoya, Götze et Ekitiké.

Hugo Ekitiké célèbre son but.

Blick Sport

Lors d'un huitième de finale palpitant en Europa League, l'Eintracht Francfort s'est imposé face à l'Ajax Amsterdam et s'est qualifié pour les quarts de finale grâce à une victoire nette 4-1. Les Hessois avaient déjà donné le ton au match aller avec une victoire 2-1.

Le tableau des quarts de finale d'Europa League (aller le 10 avril, retour le 17) Tottenham - Eintracht Francfort Bodoe/Glimt - Lazio Rome Glasgow Rangers ou Fenerbahçe - Athletic Bilbao Lyon - Manchester United (aller le 10 avril, retour le 17) Tottenham - Eintracht Francfort Bodoe/Glimt - Lazio Rome Glasgow Rangers ou Fenerbahçe - Athletic Bilbao Lyon - Manchester United plus

Dans un Deutsche Bank Park à guichets fermés, les locaux ont démarré fort et ont pris l'avantage rapidement: Jean Bahoya a poussé le ballon au fond des filets après un une-deux intelligent avec Hugo Ekitiké. Francfort a dominé le match dès les premières minutes et a joué un football créatif, tandis que l'Ajax a eu du mal à entrer dans le jeu.

But spectaculaire

Mario Götze a marqué le 2-0 en première mi-temps après une passe brillante de Robin Koch. L'avance était confortablement prolongée. Le gardien Kaua Santos a aussi été très solide et a déjoué plusieurs occasions des visiteurs. Les Néerlandais, qui ont joué avec une composition sensiblement modifiée, n'ont eu d'occasions significatives qu'en fin de première mi-temps.

Mais Francfort est resté à l'offensive en seconde période. Ekitiké a finalement mis un but spectaculaire pour porter le score à 3-0. Bien que Kenneth Taylor ait réussi à marquer un but de consolation pour l'Ajax, Mario Götze a scellé le score final 4-1 avec un but à près de 40 mètres.

C'est mérité donc pour l'Eintracht qui se qualifie pour les quarts de finale. Après le succès dans la compétition en 2022, les supporters peuvent se mettre à rêver.