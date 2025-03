Une immense surprise en la personne de Stefan Gartenmann, défenseur danois dont le grand-père était Thurgovien, le latéral de Boca Juniors Lucas Blondel et deux joueurs bien connus à Lausanne, Isaac Schmidt et Alvyn Sanches: voici les nouveaux visages de la Nati.

Le latéral lausannois Isaac Schmidt va découvrir la Nati lundi. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Le public suisse va découvrir quatre nouveaux visages lors des deux prochains matches de préparation de la Nati le vendredi 21 en Irlande du Nord et le mardi 25 à Saint-Gall contre le Luxembourg: Lucas Blondel (Boca Juniors), Stefan Gartenmann (Ferencvaros), Isaac Schmidt (Leeds) et Alvyn Sanches (Lausanne).

Murat Yakin a en effet réservé plusieurs surprises aux suiveurs de la Nati, mais aussi deux bonnes nouvelles pour les amateurs vaudois de football, puisqu'Isaac Schmidt et Alvyn Sanches sont deux purs produits du quartier de Praz-Séchaud, au nord de Lausanne.

Lucas Blondel a lui toujours vécu en Argentine et Stefan Gartenmann est danois de nationalité, mais leurs origines suisses leur ont permis d'obtenir le passeport rouge à croix blanche et de répondre positivement à l'appel du sélectionneur national. Le père de Lucas Blondel est un tennisman vaudois parti vivre par amour en Argentine, tandis que le grand-père de Stefan Gartenmann a émigré de Thurgovie au Danemark voilà plusieurs dizaines d'années.

A noter que cette sélection fait la part belle aux joueurs venus de Suisse romande, puisqu'en plus d'Alvyn Sanches et d'Isaac Schmidt, la Nati va accueillir pour ce rassemblement Yvon Mvogo (Fribourg), Aurèle Amenda (Bienne), Zeki Amdouni (Genève), Joël Monteiro (Valais), Dan Ndoye (Vaud), Vincent Sierro (Valais), Denis Zakaria (Genève) et Andi Zeqiri (Vaud).

En accord avec Murat Yakin, le capitaine Granit Xhaka, qui attend un troisième enfant, ne sera pas présent pour ce rassemblement. Manuel Akanji est lui blessé.