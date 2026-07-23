Fort de 400'000 membres, Benfica est, avec le Bayern, le plus grand club du monde. Cependant, depuis les années 60, le club lisboète n'a plus remporté aucune finale de Coupe d'Europe, car une étrange malédiction pèse sur lui. Saint-Gall va-t-il en profiter ce jeudi?

Christian Finkbeiner

Non, «The Special One» ne viendra pas à Saint-Gall. Avant même le début de la Coupe du monde, il était déjà acquis que José Mourinho quitterait Benfica pour effectuer son grand retour au Real Madrid. Pour lui succéder, le club lisboète a misé sur Marco Silva, qui officiait jusqu’à récemment à Fulham, en Premier League.

Le départ de José Mourinho s’est révélé particulièrement rentable pour Benfica, qui aurait perçu quelque 15 millions d’euros d’indemnité de transfert pour soen entraîneur. Sur le plan sportif, en revanche, son bilan ne laisse pas de grands regrets. Certes, les Lisboètes sont restés invaincus en championnat sous ses ordres, mais ils n’ont terminé qu’à une décevante troisième place, derrière leurs grands rivaux du FC Porto et du Sporting. Et comme le Sporting s’est incliné à la surprise générale en finale de la Coupe du Portugal face à Torreense, pensionnaire d’une division inférieure, Benfica doit passer par le deuxième tour de qualification de l'Europa League.

L'étrange malédiction qui plombe Benfica

Si les heures de gloire des années 1960, ponctuées par deux sacres en Coupe des clubs champions, appartiennent désormais au passé, Benfica reste l’un des clubs les plus prestigieux de la planète. Fondé en 1904 et fort de plus de 400'000 membres, il est souvent cité, avec le Bayern Munich, parmi les plus grands clubs du monde. Son joueur le plus coté est le Norvégien Andreas Schjelderup.

Les deux Coupes d’Europe remportées en 1961 et 1962 demeurent toutefois les derniers trophées continentaux du club, en grande partie à cause de la célèbre «malédiction de Béla Guttmann». Après le triomphe de 1962, la direction refusa d’accorder une augmentation de salaire à son entraîneur, qui quitta alors Benfica en lançant cette prophétie: «Benfica ne remportera plus aucune Coupe d’Europe pendant les cent prochaines années.» Depuis, le club a disputé huit finales européennes… et les a toutes perdues.



