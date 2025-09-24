Tout ce qu'il faut savoir sur l'Europa League

L'Europa League débute ce mercredi soir. Quels sont les Suisses qui y participent, combien d'argent Bâle et YB peuvent espérer encaisser et qui fait partie des favoris? Blick fait le point.

1/6 Mercredi, l'Europa League débutera sa nouvelle saison. Photo: UEFA via Getty Images

Björn Lindroos

Mode de jeu

Comme en Ligue des champions, l’Europa League va connaître pour la deuxième fois une phase de ligue. 36 équipes forment un grand tableau, chaque équipe joue contre huit adversaires. Quatre fois à domicile, quatre fois à l’extérieur.

Les huit meilleures équipes à l’issue de la phase de ligue se qualifient directement pour les huitièmes de finale. Les équipes classées de la 9e à la 24e place du classement disputent un tour de play-off supplémentaire avec des matches aller-retour pour obtenir les huit autres tickets pour les huitièmes de finale. À partir des huitièmes de finale, tout se déroule comme d’habitude: une phase à élimination directe avec des matchs aller-retour. Contrairement à l’ancien mode, les équipes éliminées de la Ligue des champions ne sont pas repêchées.

Les matches se déroulent tous les jeudis à 18h45 et 21h. Seule la première journée de matches se déroulera également le mercredi.

Prize money

Chaque participant reçoit 4,3 millions d’euros pour la qualification. À cela s’ajoutent 450’000 euros par victoire et 150’000 euros par match nul. La qualification pour les huitièmes de finale rapporte 1,75 million, les quarts de finale 2,5 millions et les demi-finales 4,5 millions. Si une équipe atteint la finale, elle reçoit sept millions d’euros, auxquels s’ajoutent six millions d’euros en cas de victoire.

Les équipes suisses

Avec le champion Bâle et YB, nous avons deux équipes en Europa League. Et les deux représentants de la Super League ont reçu quatre fois le même adversaire par tirage au sort. Avec Stuttgart (YB et Bâle), ainsi que Fribourg (Bâle), il y aura trois duels contre des équipes de Bundesliga.

Les adversaires de Bâle: Aston Villa, Salzbourg, Viktoria Pilsen, Lyon, Steaua Bucarest, Fribourg, Stuttgart, Genk.

Les adversaires d’YB: Lille, Aston Villa, Lyon, PAOK Thessalonique, Ludogorets, Steaua Bucarest, Panathinaikos, Stuttgart.

Les joueurs suisses

Outre nos équipes de Super League, d’autres participants à l’Europa League comptent des Suisses dans leurs rangs.

Johan Manzambi et Bruno Ogbus jouent à Fribourg, Kevin Mbabu à Midtjylland. Jordan Lotomba joue pour le Feyenoord Rotterdam, Kwadwo Duah pour Ludogorets Rasgrad et Ricardo Rodriguez pour le Betis Séville. Dan Ndoye joue désormais à Nottingham, son ancien club de Bologne est également présent avec Remo Freuler. Stefan Gartenmann de Ferencvaros, Enrique Aguilar de Salzbourg et Jaquez de Stuttgart complètent la légion suisse en Europa League.

Et les arbitres suisses pourraient aussi être mis à contribution. Sandro Schärer fait partie du groupe d’élite de l’UEFA et Urs Schnyder du «First Group». C’est dans ces deux groupes que l’UEFA choisit ses arbitres pour l’Europa League et la Ligue des champions. Les engagements concrets de Schärer et Schnyder ne sont toutefois pas encore connus.

Les Suisses du «Second Group» (Cibelli, Dudic, Fähndrich, Tschudi et Wolfensberger) ont par ailleurs des chances d’être engagés en Europa League, mais seront plutôt appelés en Conference League.

La finale

La finale de l’Europa League aura lieu l’année prochaine en Turquie. Le 20 mai, le vainqueur de la compétition sera désigné au Besiktas Park d’Istanbul, un stade bien connu du Lausanne-Sport.

Les meilleures équipes

Il faudra compter avec les équipes de Premier League Aston Villa et Nottingham. L’AS Roma et le Betis Séville – finaliste de la Conference League la saison dernière – font également partie du cercle élargi des favoris. Le FC Porto, habituellement plutôt dans la catégorie reine, complète la liste des favoris.