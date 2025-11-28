L'OGC Nice a subi une défaite écrasante 3-0 face au FC Porto en Ligue Europa, concédant un but après seulement 19 secondes. Cette cinquième défaite consécutive prolonge leur série noire à 17 matchs sans victoire en Europe. De quoi faire vriller le commentateur.

Le but de Porto après 19 secondes fait vriller le commentateur de l’OGC Nice

Blick Sport

L’OGC Nice a vécu une nouvelle désillusion en Ligue Europa jeudi soir sur la pelouse du FC Porto. Mais c’est surtout la réaction hallucinée du commentateur officiel du club qui a marqué la soirée.

Dès l’entame du match, les Aiglons ont encaissé un but après seulement 19 secondes. Un coup de massue immédiat qui a déclenché un moment de télévision totalement improbable. Choqué par la rapidité de l’ouverture du score, le commentateur s’est étranglé en direct: «Mais non mais c’est pas vrai… 19 secondes et but de Porto… mais c’est pas vrai… mais c’est pas vrai…», avant de laisser exploser sa colère en poussant plusieurs cris de rage.

La séquence devient virale

La séquence, devenue virale, a été partagée sur le compte officiel de l’OGC Nice, tant elle illustre le désarroi qui entoure aujourd’hui le club.

Et la soirée n’a fait qu’empirer. Les Niçois ont concédé deux autres buts aux 33e et 61e minutes, s’inclinant 3-0. Une cinquième défaite consécutive dans cette édition 2025-2026, portant à 17 le nombre de matchs sans victoire en Coupe d’Europe sur plusieurs saisons.

Avec zéro point au compteur et la possibilité de terminer derniers du groupe, l’OGC Nice s’enfonce un peu plus dans une crise européenne qui semble interminable.