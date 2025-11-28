L’OGC Nice a vécu une nouvelle désillusion en Ligue Europa jeudi soir sur la pelouse du FC Porto. Mais c’est surtout la réaction hallucinée du commentateur officiel du club qui a marqué la soirée.
Dès l’entame du match, les Aiglons ont encaissé un but après seulement 19 secondes. Un coup de massue immédiat qui a déclenché un moment de télévision totalement improbable. Choqué par la rapidité de l’ouverture du score, le commentateur s’est étranglé en direct: «Mais non mais c’est pas vrai… 19 secondes et but de Porto… mais c’est pas vrai… mais c’est pas vrai…», avant de laisser exploser sa colère en poussant plusieurs cris de rage.
La séquence devient virale
La séquence, devenue virale, a été partagée sur le compte officiel de l’OGC Nice, tant elle illustre le désarroi qui entoure aujourd’hui le club.
Et la soirée n’a fait qu’empirer. Les Niçois ont concédé deux autres buts aux 33e et 61e minutes, s’inclinant 3-0. Une cinquième défaite consécutive dans cette édition 2025-2026, portant à 17 le nombre de matchs sans victoire en Coupe d’Europe sur plusieurs saisons.
Avec zéro point au compteur et la possibilité de terminer derniers du groupe, l’OGC Nice s’enfonce un peu plus dans une crise européenne qui semble interminable.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Olympique Lyonnais
5
9
12
2
FC Midtjylland
5
7
12
3
Aston Villa
5
5
12
4
SC Fribourg
5
5
11
5
Real Betis Balompié
5
5
11
6
Ferencvaros
5
4
11
7
SC Braga
5
4
10
8
FC Porto
5
3
10
9
KRC Genk
5
2
10
10
Celta Vigo
5
4
9
11
Lille OSC
5
4
9
12
Vfb Stuttgart
5
4
9
13
Viktoria Plzen
5
4
9
14
Panathinaïkos
5
2
9
15
AS Rome
5
2
9
16
Nottingham Forest
5
4
8
17
PAOK Salonique
5
3
8
18
Bologne FC
5
3
8
19
SK Brann
5
3
8
20
Fenerbahce
5
0
8
21
Celtic Glasgow
5
-1
7
22
Étoile Rouge Belgrade
5
-1
7
23
Dinamo Zagreb
5
-3
7
24
5
0
6
25
Ludogorets Razgrad
5
-3
6
26
5
-5
6
27
Go Ahead Eagles
5
-5
6
28
SK Sturm Graz
5
-3
4
29
FC Salzbourg
5
-5
3
30
Feyenoord Rotterdam
5
-5
3
31
Fotbal Club FCSB
5
-5
3
32
FC Utrecht
5
-5
1
33
Glasgow Rangers
5
-7
1
34
Malmö FF
5
-8
1
35
Maccabi Tel Aviv
5
-13
1
36
OGC Nice
5
-8
0