«Mais c’est pas vraiiii!»
Le but de Porto après 19 secondes fait vriller le commentateur de l’OGC Nice

L'OGC Nice a subi une défaite écrasante 3-0 face au FC Porto en Ligue Europa, concédant un but après seulement 19 secondes. Cette cinquième défaite consécutive prolonge leur série noire à 17 matchs sans victoire en Europe. De quoi faire vriller le commentateur.
Publié: il y a 34 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 30 minutes
Il n'aura fallu que 19 secondes à Gabri Veiga pour faire sombrer l'OGC Nice.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

L’OGC Nice a vécu une nouvelle désillusion en Ligue Europa jeudi soir sur la pelouse du FC Porto. Mais c’est surtout la réaction hallucinée du commentateur officiel du club qui a marqué la soirée.

Dès l’entame du match, les Aiglons ont encaissé un but après seulement 19 secondes. Un coup de massue immédiat qui a déclenché un moment de télévision totalement improbable. Choqué par la rapidité de l’ouverture du score, le commentateur s’est étranglé en direct: «Mais non mais c’est pas vrai… 19 secondes et but de Porto… mais c’est pas vrai… mais c’est pas vrai…», avant de laisser exploser sa colère en poussant plusieurs cris de rage.

La séquence devient virale

La séquence, devenue virale, a été partagée sur le compte officiel de l’OGC Nice, tant elle illustre le désarroi qui entoure aujourd’hui le club.

Et la soirée n’a fait qu’empirer. Les Niçois ont concédé deux autres buts aux 33e et 61e minutes, s’inclinant 3-0. Une cinquième défaite consécutive dans cette édition 2025-2026, portant à 17 le nombre de matchs sans victoire en Coupe d’Europe sur plusieurs saisons.

Avec zéro point au compteur et la possibilité de terminer derniers du groupe, l’OGC Nice s’enfonce un peu plus dans une crise européenne qui semble interminable.

Ligue Europa 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
5
9
12
2
FC Midtjylland
FC Midtjylland
5
7
12
3
Aston Villa
Aston Villa
5
5
12
4
SC Fribourg
SC Fribourg
5
5
11
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
5
5
11
6
Ferencvaros
Ferencvaros
5
4
11
7
SC Braga
SC Braga
5
4
10
8
FC Porto
FC Porto
5
3
10
9
KRC Genk
KRC Genk
5
2
10
10
Celta Vigo
Celta Vigo
5
4
9
11
Lille OSC
Lille OSC
5
4
9
12
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
5
4
9
13
Viktoria Plzen
Viktoria Plzen
5
4
9
14
Panathinaïkos
Panathinaïkos
5
2
9
15
AS Rome
AS Rome
5
2
9
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
5
4
8
17
PAOK Salonique
PAOK Salonique
5
3
8
18
Bologne FC
Bologne FC
5
3
8
19
SK Brann
SK Brann
5
3
8
20
Fenerbahce
Fenerbahce
5
0
8
21
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
5
-1
7
22
Étoile Rouge Belgrade
Étoile Rouge Belgrade
5
-1
7
23
Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb
5
-3
7
24
FC Bâle
FC Bâle
5
0
6
25
Ludogorets Razgrad
Ludogorets Razgrad
5
-3
6
26
Young Boys
Young Boys
5
-5
6
27
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
5
-5
6
28
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
5
-3
4
29
FC Salzbourg
FC Salzbourg
5
-5
3
30
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
5
-5
3
31
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
5
-5
3
32
FC Utrecht
FC Utrecht
5
-5
1
33
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
5
-7
1
34
Malmö FF
Malmö FF
5
-8
1
35
Maccabi Tel Aviv
Maccabi Tel Aviv
5
-13
1
36
OGC Nice
OGC Nice
5
-8
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
