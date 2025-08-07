Face à Servette, Utrecht ne s'estime pas favori

Jeudi soir à Genève, Servette affronte un FC Utrecht ambitieux et poussé par 2000 supporters néerlandais. Leur coach Ron Jans se méfie néanmoins des Grenat. «Ils ont terminé deuxièmes de Super League. On ne part pas favoris», prévient-il.

Ron Jans ne considère pas Utrecht comme favori face au Servette FC. Photo: Getty Images

Blick Sport

Que le peuple grenat ne se fasse pas d'illusions: la tâche qui attend son équipe jeudi contre le FC Utrecht s’annonce bien périlleuse. Steve Rouiller et ses coéquipiers s’attaqueront à une équipe qui rêve de vivre à nouveau une campagne européenne après une trop longue attente de six ans et qui bénéficiera d’un immense soutien populaire.

2000 supporters néerlandais seront présents jeudi à la Praille. Et la semaine prochaine à Utrecht, les Grenat joueront dans un stade à guichets fermés, devant 22'000 spectateurs. «L’attente de nos fans est très grande, souligne le défenseur central Mike van der Hoorn. Leur soutien magnifique. Notre stade était déjà comble au tour précédent contre Sheriff Tiraspol malgré notre victoire 3-1 à l’aller. Quelque part, nous leur sommes redevables de cette ferveur.»

«Utrecht n'est pas favori»

Poussés par leurs fans, les Néerlandais entendent prendre une option décisive jeudi sur leur qualification. «Je ne pense pas que nous sommes les favoris de cette confrontation, glisse toutefois l’entraîneur Ron Jans. L’Eredivisie est sans doute plus relevée que la Super League. Mais Servette l’a bouclé au deuxième rang, et nous, au quatrième…»

Le fait que le Championnat des Pays Bas ne reprendra que ce week-end n’est pas un désavantage à ses yeux. «Franchement, j’ai eu un peu peur à la veille de notre match à Tiraspol. Aborder un tour préliminaire sans un seul match officiel dans les jambes n’était pas l’idéal, reconnaît-il. Mais tout s’est bien passé. Depuis lors, nous avons eu le match retour et deux semaines d’entraînement en plus pour trouver le bon rythme.»

Attention au côté gauche néerlandais

Ron Jans a visiblement potassé son sujet. Servette, il connaît. «J’adore Cognat, lance-t-il en préambule. Un joueur que tout le monde aime voir évoluer. Antunes me plaît aussi énormément. Stevanovic? Il est malin, mais âgé aussi… Enfin, je trouve l’axe central de la défense un peu lent. Cela peut nous donner des idées.»

Pour les Grenat, le danger viendra très certainement du flanc gauche néerlandais. Avec une valeur marchande estimée à 9 millions d’euros par le site Transfermarkt, l’international marocain Souffian El Karouani (24 ans) est un latéral qui attaque à merveille.