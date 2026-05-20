Aston Villa s'impose face à Johan Manzambi et Freiburg

Johan Manzambi a tenté de porter Freiburg à bout de bras en finale de l’Europa League. Mais Aston Villa et Unai Emery ont étouffé les Allemands pour décrocher un titre historique (3-0).

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Et de cinq pour Unai Emery! Après ses quatre sacres (avec Séville en 2014, 2015 et 2016 puis Villarreal en 2021) et sa défaite en 2019 avec Arsenal (1-4 face à Chelsea), le coach espagnol, «Mister C3», a remporté la cinquième Europa League de sa carrière. Cette fois avec Aston Villa. Le club de Birmingham n’avait d’ailleurs plus remporté de titre majeur depuis 1982 et son sacre en Coupe des clubs champions.

À Istanbul, face à un Freiburg emmené offensivement par le Genevois Johan Manzambi, les Anglais ont plié l’affaire en première mi-temps. Ils se montraient dangereux les premiers dès la 3e minute, lorsque Morgan Rogers obligeait Noah Atubolu à une parade compliquée.

Freiburg craque en quelques minutes

L’international suisse, seul joueur de Freiburg réellement entreprenant, répondait à la 34e minute. Une frappe lointaine qui illustrait bien les difficultés des joueurs de Julian Schuster et qui a été la plus dangereuse de la rencontre côté allemand. De leur côté, les Anglais prenaient peu à peu le dessus et finissaient par ouvrir le score à la 41e grâce à une superbe reprise de volée de Youri Tielemans. Emiliano Buendía doublait ensuite la mise d’une magnifique frappe enroulée quelques secondes avant la pause (45e+3).

La mission s’annonçait alors très compliquée pour Freiburg, qui espérait remporter le premier titre majeur de son histoire. Elle devenait même impossible dès la 58e minute avec le troisième but anglais signé Morgan Rogers, qui se jetait pour couper un centre d’Emiliano Buendía au premier poteau. Vainqueur de Bâle (2-1) et de Young Boys (2-1) en phase de ligue, Aston Villa remporte la première Europa League de son histoire et succède à Tottenham.