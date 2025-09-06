La politique tarifaire du FC Bâle suscite une polémique

Même compétition, prix différents. Les billets pour la prochaine phase de la Ligue Europa sont nettement plus chers au FC Bâle qu'à YB. Les Bâlois font maintenant partiellement marche arrière.

1/5 Dans la Muttenzer Kurve de Bâle, il est possible de suivre les quatre matches à domicile de la phase finale de la Ligue Europa pour 120 francs. Photo: keystone-sda.ch

Gian-Andri Baumgartner

120 francs. C’est le prix d’un package pour les abonnés du Muttenzer Kurve, le secteur des supporters du FC Bâle, lors de la prochaine campagne d’Europa League. Celui-ci permet d’assister aux quatre matches à domicile contre le VfB Stuttgart, le Steaua Bucarest, Aston Villa et le Viktoria Pilsen.

La liste des prix publiée mardi suscite l’étonnement. En effet, chez les Young Boys de Berne, également engagés en Europa League, les tarifs sont nettement plus bas. Pour 72 francs, un détenteur d’un abonnement peut accéder au virage Est, où se rassemblent les supporters inconditionnels des YB, pour tous les matches à domicile contre le Panathinaïkos, Ludogorets Razgrad, Lille et l’Olympique lyonnais. Soit une différence d’environ 40% par rapport au rival rhénan.

Ces tarifs suscitent de vives réactions

Dans les autres secteurs aussi, les écarts sont significatifs. Alors qu’il faut débourser 145 francs pour un billet individuel en tribune principale au Parc Saint-Jacques face à Stuttgart ou Aston Villa, YB demande 85 francs pour la même catégorie de place, quel que soit l’adversaire. Une partie de la différence s’explique par l’attractivité supérieure des clubs du Top 5 que le FC Bâle accueille. Mais pour les rencontres contre Bucarest et Plzen, une entrée au stade coûte encore 105 francs, soit toujours plus qu’à Berne.

Ces différences tarifaires ont suscité de vives réactions parmi les supporters bâlois, comme le reconnaît le club: «Nous avons bien entendu perçu les réactions des supporters et c’est aussi pour cette raison que nous avons à nouveau réfléchi en détail à ce sujet».

Le club fait un geste

Des précisions ont été données dans un communiqué publié mercredi sur le site du FCB. Selon le club, les prix des billets ont été augmentés en raison de la plus grande attractivité des adversaires par rapport à la Super League. «Mais ce qui nous a effectivement échappé lors de la fixation des prix des packages, c’est l’avantage accordé aux détenteurs d’abonnements», admettent les responsables.

Il n’est pas prévu de modifier les tarifs, mais le FCB prend malgré tout une mesure en faveur de ses fidèles supporters. Tous les abonnés qui achèteront un package Europa League recevront en effet un bon correspondant à 15% du prix payé. Celui-ci pourra être utilisé pour l’achat ultérieur de billets.



