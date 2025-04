La presse anglaise fustige Andre Onana

Le gardien de Manchester United est vivement critiqué après sa performance face à Lyon. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

La performance décevante d'Andre Onana lors du match nul 2-2 entre Manchester United et l'Olympique Lyonnais en Ligue Europa a suscité de vives critiques dans la presse britannique, comme le rapporte RMC Sport. Le gardien camerounais, qui s'était fait remarquer avant la rencontre par ses déclarations provocatrices, a commis deux erreurs cruciales ayant mené aux buts de l'OL.

Le «Daily Mail» a été particulièrement sévère, attribuant à Onana une note de 2/10 et commentant: «Il fallait que ce soit lui. Il a mis le feu aux poudres avant le match en déclarant que United était bien meilleur que Lyon, avant de se lancer dans une guerre des mots avec le Lyonnais Nemanja Matic. Alors, bien sûr, il fallait que le méchant de la soirée commette deux grosses bourdes pour offrir les buts aux Lyonnais.»

«Un véritable fiasco»

Même la chaîne officielle de Manchester United n'a pas épargné le gardien. David May, ancien défenseur du club, a déclaré sur MUTV: «C'est un échec pour Onana. Ce n'est pas un arrêt difficile. Je ne sais pas ce qu'il essaie de faire. C'est un véritable fiasco.» La question de la titularisation d'Onana pour le match retour se pose désormais. Mike Phelan, ancien entraîneur adjoint de Manchester United, a évoqué ce point sur Sky Sports: «C'est une décision qu'il faut envisager. Existe-t-il un gardien numéro 2 à Manchester United capable d'assumer ce rôle jusqu'à la fin de la saison?»

Le Lyonnais Nemanja Matic, qui avait critiqué Onana avant le match, n'a pas manqué l'occasion de le railler davantage après la rencontre. Le milieu serbe de l'OL a publié une story Instagram montrant son fils portant le maillot de Tom Heaton, gardien remplaçant de Manchester United. Malgré ces critiques, l'entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, a défendu son gardien: «Ça peut arriver. Si on regarde la saison, j'ai fait plus d'erreurs qu'eux. Ce qui est bien, c'est qu'on a le match retour pour tout changer. Il faut se focaliser sur ça.»

Cette performance d'Onana soulève des questions sur sa fiabilité et son avenir à Manchester United. Le Manchester Evening News a écrit: «Manchester United ne peut plus ignorer la vérité brutale au sujet d'André Onana. (...) Il est un joueur irrégulier et United pourrait avoir besoin d'un remplaçant plus tôt que prévu.» Le match retour sera crucial pour le gardien et Manchester United, qui tenteront de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa.