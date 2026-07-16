Le CSKA Sofia (Bulgarie) ne pourra affronter Derry City (Irlande du Nord) avec ses forces habituelles, dans le cadre du match retour du premier tour de qualification pour l'Europa League. En effet, deux joueurs clés du club bulgare se sont vus refuser l'entrée au Royaume-Uni.
Gros coup dur pour les Bulgares
Fyodor Lapoukhov, le gardien titulaire, et Maks Ebong, milieu de terrain important, ne pourront être sur le terrain en Irlande du Nord. En cause: leur nationalité biélorusse, eux qui sont tous deux internationaux. Leur club affirme que les deux joueurs n'ont pu voyager avec l'équipe car ils n'ont pas reçu de visa britannique.
Pour rappel, la Biélorussie est soumise à des sanctions sportives en raison de son implication dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Si des restrictions s'appliquent à l'équipe nationale et aux clubs du pays, aucune ne s'applique aux joueurs individuellement. Et la Bulgarie n'est pas concernée non plus.
Dans un communiqué, l'UEFA a déclaré que «les demandes de visa relèvent de la responsabilité de l'équipe visiteuse». On ignore pour l'instant si les demandes concernant les deux joueurs ont été rejetées ou n'ont pas été traitées dans les temps.
Dans les deux cas, c'est un véritable coup dur pour le CSKA Sofia, qui devra batailler pour garder son avantage d'un but acquis à l'aller (victoire 3-2 dans la capitale bulgare).
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Olympique Lyonnais
8
13
21
2
Aston Villa
8
8
21
3
FC Midtjylland
8
10
19
4
Real Betis Balompié
8
6
17
5
FC Porto
8
6
17
6
SC Braga
8
6
17
7
SC Fribourg
8
6
17
8
AS Rome
8
7
16
9
KRC Genk
8
4
16
10
Bologne FC
8
7
15
11
Vfb Stuttgart
8
6
15
12
Ferencvaros
8
1
15
13
Nottingham Forest
8
8
14
14
Viktoria Plzen
8
5
14
15
Étoile Rouge Belgrade
8
1
14
16
Celta Vigo
8
4
13
17
PAOK Salonique
8
3
12
18
Lille OSC
8
3
12
19
Fenerbahce
8
3
12
20
Panathinaïkos
8
2
12
21
Celtic Glasgow
8
-2
11
22
Ludogorets Razgrad
8
-3
10
23
Dinamo Zagreb
8
-4
10
24
SK Brann
8
-2
9
25
Young Boys
8
-6
9
26
SK Sturm Graz
8
-6
7
27
Fotbal Club FCSB
8
-7
7
28
Go Ahead Eagles
8
-8
7
29
Feyenoord Rotterdam
8
-4
6
30
FC Bâle
8
-4
6
31
FC Salzbourg
8
-5
6
32
Glasgow Rangers
8
-9
4
33
OGC Nice
8
-8
3
34
FC Utrecht
8
-10
1
35
Malmö FF
8
-11
1
36
Maccabi Tel Aviv
8
-20
1