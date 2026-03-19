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Plusieurs joueurs suisses qualifiés
Une grande première pour le SC Fribourg et ses Suisses

Pour la première fois de sa longue histoire, le SC Fribourg disputera les quarts de finale d’une compétition européenne. Le club de Brisgau a passé un tour de plus en Europa League après sa large victoire 5-1 face à Genk.
Publié: il y a 21 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
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Johan Manzambi a délivré une passe décisive face à Genk.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Battus 1-0 en Belgique, les Allemands ont été irrésistibles au retour. Avec ses deux Suisses Johan Manzambi et Bruno Ogbus, titularisés au coup d’envoi, Fribourg a mené 2-1 à la pause avant de forcer la décision sur des réussites de Vicenzo Griffo pour son 106e but sous ses couleurs. Johan Manzambi a apporté sa contribution à ce succès qui fera date avec un assist sur le 4-1 de Yuko Suzuki à la 57e.

En quart de finale, le SC Fribourg affrontera le Celta Vigo. Les Espagnols ont obtenu leur qualification à Lyon où ils se sont imposés 2-0 après le 1-1 du match aller. L’expulsion sévère du défenseur lyonnais Moussa Niakhaté à la 19e leur a grandement facilité la tâche.

Mayence venge Lausanne

«Tombeur» du Lausanne-Sport au tour précédent, Sigma Olomouc n'a pas signé l'exploit. Les Tchèques ont été logiquement été éliminés par le Mayence d'Urs Fischer et de Silvan Widmer. Après le 0-0 du match aller, Mayence s'est imposé 2-0 au retour. L'Autrichien Stefan Posch a ouvert le score juste après la pause pour placer son équipe sur la bonne orbite. Le 2-0 a été inscrit par Armindo Sieb en fin de match.

Comme Silvan Widmer, Dereck Kutesa disputera les quarts de finale. AEK Athènes et le Genevois n'ont toutefois pas vraiment livré la marchandise face à Celje. Victorieux 4-0 en Slovénie, ils se sont inclinés 2-0 lors du match retour.

Ligue Europa 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
8
13
21
2
Aston Villa
Aston Villa
8
8
21
3
FC Midtjylland
FC Midtjylland
8
10
19
4
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
8
6
17
5
FC Porto
FC Porto
8
6
17
6
SC Braga
SC Braga
8
6
17
7
SC Fribourg
SC Fribourg
8
6
17
8
AS Rome
AS Rome
8
7
16
9
KRC Genk
KRC Genk
8
4
16
10
Bologne FC
Bologne FC
8
7
15
11
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
8
6
15
12
Ferencvaros
Ferencvaros
8
1
15
13
Nottingham Forest
Nottingham Forest
8
8
14
14
Viktoria Plzen
Viktoria Plzen
8
5
14
15
Étoile Rouge Belgrade
Étoile Rouge Belgrade
8
1
14
16
Celta Vigo
Celta Vigo
8
4
13
17
PAOK Salonique
PAOK Salonique
8
3
12
18
Lille OSC
Lille OSC
8
3
12
19
Fenerbahce
Fenerbahce
8
3
12
20
Panathinaïkos
Panathinaïkos
8
2
12
21
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
8
-2
11
22
Ludogorets Razgrad
Ludogorets Razgrad
8
-3
10
23
Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb
8
-4
10
24
SK Brann
SK Brann
8
-2
9
25
Young Boys
Young Boys
8
-6
9
26
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
8
-6
7
27
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
8
-7
7
28
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
8
-8
7
29
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
8
-4
6
30
FC Bâle
FC Bâle
8
-4
6
31
FC Salzbourg
FC Salzbourg
8
-5
6
32
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
8
-9
4
33
OGC Nice
OGC Nice
8
-8
3
34
FC Utrecht
FC Utrecht
8
-10
1
35
Malmö FF
Malmö FF
8
-11
1
36
Maccabi Tel Aviv
Maccabi Tel Aviv
8
-20
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
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