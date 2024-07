Les pronostics des personnalités romandes pour Suisse - Angleterre

Plus que quelques heures avant que la Suisse et l'Angleterre s'affrontent en quarts de finale. La fièvre des analyses et des pronostics – des experts de plateaux ou de cafés – monte. Qui l'emportera? Blick est allé poser la question à huit personnalités romandes.

Qui de la Suisse ou de l'Angleterre l'emportera?

Nathan Clément, Bastien Feller

Ce samedi en fin de journée (18h), l'équipe de Suisse jouera son quart de finale de l'Euro face à l'Angleterre. Comme avant le 8e face à l'Italie, Blick a relancé le jeu des pronostics avec certaines personnalités. Certains sont positifs – d'autres voient l'Angleterre comme un trop grand défi pour la Nati. Tour d'horizon.

Sarah Atcho-Jaquier – sprinteuse olympique

Ce samedi, je serai sur place (ndlr: à Düsseldorf). Donc j'aimerais bien un peu d'action. Je dirais 1-1 durant le temps réglementaire, les deux équipes partent en prolongations et la Suisse remporte le match aux tirs au but.

Fantin Moreno – animateur radio et commentateur pour «Footaises»

Pour tout vous dire, je sors de chez l'hygiéniste dentaire. Ils viennent de m'annoncer que malgré tous mes efforts, je ne pourrai jamais avoir le sourire Colgate de Murat. Sinon, niveau pronostic, je me fais souvent engueuler parce que je ne pronostique pas la Suisse qui gagne, un peu comme Thomas (ndlr: Wiesel). Il ne faut pas confondre le cri du cœur et le pronostic. Un pronostic? Ce qui a le plus de probabilité d'arriver: l'Angleterre qui joue dégueulasse, mais elle a tellement de talent devant qu'au bout d'un moment, ça va gagner d'un but. Mais si tu me demandes le cri du cœur, évidemment que la Suisse passe. Et je veux du drame. Je ne veux pas qu'on gagne facile comme contre l'Italie. Je veux qu'il y ait un des remplaçants qui rentre en cours de match et qui marque à la dernière minute. Au final, on gagne d'un but à l'arrache avec toutes les émotions du monde. Je me réjouis. C'était long cette semaine sans match de la Suisse, non? Allez, je vous laisse, je vais prendre le train. Le train pour les demi-finales.

Barthélémy Constantin – directeur sportif du FC Sion

Les Anglais ont des joueurs de classe mondiale comme Kane et Bellingham qui peuvent te faire tourner un match. Mais avec ce qu’on voit d’eux en Allemagne, et si on continue avec le sérieux qu’on a mis depuis le début de la compétition, cela peut bien se passer. Je préfère d’ailleurs tomber sur les Anglais que les Slovaques. Même si ça ne sera pas simple, mais il faut arriver avec la même mentalité que contre l’Italie. Je dirais 2-1 pour la Suisse.

Natan Jurkovitz – joueur de Fribourg Olympic

Je peux me tromper, mais j'imagine un 2-0 pour la Suisse. L'Angleterre est vraiment en dessous depuis le début de la compétition. Au contraire, la Suisse fait partie de ce qui se fait de mieux dans cet Euro. Je les vois bien aller très loin.

Massimo Lorenzi – rédacteur en chef des sports à la RTS

À regret, je pense que ce sera compliqué. L'Angleterre, c'est plus fort que l'Italie, c'est la marche au-dessus. Ce qui s'est passé lors des qualifications pourrait leur donner un petit boost. Il suffit d'un coup d'éclat de Kane. Ce que fait Jude Bellingham face à la Slovaquie, ça sort de nulle part. La Suisse a aussi des joueurs capables d'exploits, mais dans l'équipe d'Angleterre, il y en a plusieurs que l'on n'a pas encore vus qui pourraient s'illustrer. Je ne parierais pas ma chemise, mais l'Angleterre devrait gagner sur un petit score.

Roman Mityukov – nageur olympique

Face à l'Italie, la Suisse a montré du très bon foot, même s'il faut aussi prendre en considération que l'Italie a vraiment été mauvaise ce jour-là. Face à l'Angleterre samedi, il faudra que la Nati continue à pousser. Pourquoi pas aller chercher cette demi-finale, mais pour ça, il va falloir batailler.

Je pense que c'est possible de gagner dans le temps réglementaire. 1-0 ou 2-1 (il hésite)... Même 2-0 parce que les Anglais ont du mal à marquer. Pour samedi, je vais dire 1-0 dans le temps réglementaire. Et si ça va plus loin, je pense qu'on passe aussi, que ce soit en prolongation ou aux tirs au but. Vu le foot produit par l'Angleterre, pour moi, ils n'ont aucune chance de passer.

Philippe Revaz – présentateur du 19:30 de la RTS

Attention à ne pas sous-estimer l’Angleterre: il n’y a plus de petites équipes aujourd’hui. Blague à part, la Suisse va confirmer son statut de favorite du tournoi, statut décerné ce matin à 7h30 par un panel d’experts composé de moi-même, et gagner proprement et sans fioritures par 2-0.

Thomas Wiesel – humoriste

J'ai pour l'instant prédit uniquement des résultats négatifs à la Suisse qui m'ont chaque fois fait mentir. Je pensais qu'ils ne sortiraient pas du groupe. J'ai dit dans la captation de mon spectacle que ça allait très mal se passer en Allemagne pour Murat Yakin: c'est en train de devenir un sex-symbol mondial. Il va probablement signer pour plusieurs millions en Arabie Saoudite juste après.

Donc, on va continuer de souhaiter du malheur à la Suisse pour qu'elle me fasse mentir. Je dirais 2-0 pour l'Angleterre qui se réveille avec ses joueurs stars. Et pour la surprise de Yakin: Shaqiri dans les buts.