Départager Slovènes et Danois n'a pas été des plus simple. Mais c'est bien la Slovénie qui a terminé troisième de son groupe en raison d'un carton jaune reçu par... son coach assistant.

La Slovénie troisième à cause d’un carton jaune… du coach assistant

La Slovénie troisième à cause d’un carton jaune… du coach assistant

1/4 Sandro Schärer (photo) a averti Milivoje Novaković, coach assistant, lors du match face au Danemark.

Blick Sport

Milivoje Novaković ne le savait pas lors du match face au Danemark, mais son carton jaune pris pour réclamation alors même qu'il ne se trouvait pas sur le terrain a fini par couter cher à la Slovénie. En effet, c'est cet avertissement, habituellement sans grande répercussion sur le destin d'une équipe, qui a permis de départager Danois et Slovènes au terme de la troisième et dernière journée de la phase de groupes.

Les deux équipes ayant toutes les deux récolté trois points, s'étant quittées sur le score d'un partout, n'ayant inscrit qu'un but lors des autres matches et vu chacune six de leurs joueurs être avertis, c'est le carton donné à un membre du staff qui a fait la différence. L'UEFA a officiellement annoncé la nouvelle ce mercredi matin en invoquant une différence de «points disciplinaires».

Aversaire potentiellement plus abordable en huitième

Reste que cette nouvelle pourrait bien s'avérer finalement être positive. La raison? En huitième de finale, le Danemark de Christian Eriksen, qui a donc terminé deuxième derrière l'Angleterre, affrontera... l'Allemagne, pays hôte de la compétition et l'un des grands favoris à la victoire.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

De son côté, la Slovénie et son sélectionneur Matjaž Kek affronteront le Portugal, la Belgique, l’Ukraine, la Roumanie ou la Slovaquie. Des adversaires qui, à l'exception des Lusitaniens, semblent tout de même bien plus abordables pour le Luganais Zan Celar et ses coéquipiers.