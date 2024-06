Une victoire suffit-elle? Que se passerait-t-il en cas de défaite ?

1/6 Granit Xhaka et les Suisses seront qualifiés à coup sûr en cas de victoire mercredi soir.

Christian Finkbeiner et Toto Marti

Quels sont les trois scénarios possibles pour la Nati ce mercredi face à l'Ecosse? Les choses sont désormais très claires dans le groupe A après la victoire de l'Allemagne face à la Hongrie un peu plus tôt dans la journée.

Une victoire et la qualification est officielle

Si la Nati bat l'Ecosse à 21h, alors la sélection de Murat Yakin sera qualifiée pour les 8es de finale. A 100%. Elle aura même l'honneur de se battre pour la première place face à l'Allemagne dimanche à Francfort. Un duel au sommet! En battant l'Ecosse par plus de quatre buts d'écart (la Mannschaft a gagné 5-1 vendredi dernier), la Suisse aborderait même ce dernier duel en position de force et pourrait alors se contenter d'un nul face à Jamal Musiala et ses coéquipiers.

Un match nul ne serait pas un gros problème

Un match nul ne serait pas un mauvais résultat dans l'optique de la qualification. La Suisse aurait quatre points, l'Ecosse un et la Hongrie zéro. La première place serait encore jouable en battant l'Allemagne, et la quatrième serait évitée à coup sûr. Et, avec quatre points, il est envisageable de finir dans les quatre meilleurs troisièmes des six groupes.

Une défaite ne serait pas éliminatoire

Par définition, une défaite serait plus embêtante. C'est vrai, il serait toujours possible d'être deuxième, mais là, plusieurs scénarios pourraient carrément éliminer la Nati. Imaginons deux défaites suisses pour finir et que l'Ecosse prenne un point contre la Hongrie: la Suisse serait troisième et, avec trois points, tremblerait jusqu'au bout. On pourrait même se retrouver dans la configuration suivante: une Nati qui aurait disputé ses trois matches et devrait attendre la dernière journée dans les autres groupes pour savoir si oui ou non elle continue l'aventure... A ce titre, si double défaite il devait y avoir, il vaudrait mieux qu'elles soient subies avec le plus petit écart possible.

Bref, on n'en est pas encore là et la mission de Granit Xhaka et de ses coéquipiers est claire ce mercredi contre l'Ecosse: gagner!