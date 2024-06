Cristiano Ronaldo descendu par une influenceuse suédoise

Cristiano Ronaldo est la célébrité la moins agréable que Sanne Josefson (droite) ait rencontrée.

Présente au studio de télévision d'Expressen pour y mener une interview, Sanne Josefson est revenue sur sa rencontre avec Cristiano Ronaldo. Celle-ci a eu lieu à Los Angeles, il y a maintenant plusieurs années, et a marqué l'influenceuse suédoise aux 217'000 abonnés sur Instagram. Mais malheureusement pour le footballeur portugais, pas pour les bonnes raisons.

Sanne Josefson commence par expliquer que le manager du joueur, notamment passé par Manchester United, le Real Madrid et la Juventus, avait «un faible» pour son amie. Les deux copines ont donc été conviées à leur table au Beverly Hills Hotel.

«Je veux garder mes tablettes de chocolat»

Et c'est là que c'est engagée une conversation mémorable pour la Suédoise. Ou pas. «Il n'avait pas grand-chose à dire, nous n'avons pas eu une bonne conversation», explique-t-elle avant d'en dire plus. «Nous allions commander quelque chose à boire, puis il a dit 'je veux de l'eau, je veux garder mes tablettes de chocolat. Et j'ai pensé que nous n'aurions pas grand-chose à nous dire.»

Leur verre terminé, les deux amies ont ensuite quitté le Portugais et son manager pour se rendre dans un pub. Mais comment en est-elle arrivée à reparler de cette soirée? Et bien, car il lui était demandé de raconter sa rencontre la plus inconfortable avec une célébrité.