Le reporter TV kosovar Arlind Sadiku a perdu son accréditation pour l'Euro. Le journaliste s'est défendu auprès de Blick et a vivement critiqué l'UEFA.

Il mime l'aigle bicéphale et se fait retirer son accréditation

Il mime l'aigle bicéphale et se fait retirer son accréditation

1/4 Arlind Sadiku fait le geste de l'aigle bicéphale dans l'arène de Schalke.

Lucas Werder

Six ans après l'affaire de l'aigle bicéphale lors de la Coupe du monde en Russie, l'animal héraldique albanais fait également des remous lors de l'Euro en Allemagne. Le reporter de télévision kosovar Arlind Sadiku est au centre de l'affaire. Dimanche, dans le cadre du match de groupe entre la Serbie et l'Angleterre, le journaliste s'est laissé aller au geste de l'aigle bicéphale et l'a montré en direction du public serbe.

Cela a maintenant de graves conséquences pour Arlind Sadiku. L'UEFA a retiré toutes les accréditations du journaliste. «Je n'ai insulté ni provoqué personne. Je suis simplement fier du symbole qui nous représente», a déclaré le journaliste à Blick. Selon lui, son action n'était qu'une réaction aux chants anti-kosovars des supporters serbes.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La fédération serbe signale l'incident à l'UEFA

Comme le montrent des enregistrements vidéo, des chants «Kosovo is Serbia» ont été entendus à plusieurs reprises dans le stade de Schalke. «En outre, les supporters serbes ont pu accrocher des drapeaux nationalistes sans être inquiétés», rapporte Arlind Sadiku. Un tel drapeau avait déjà fait les gros titres pendant la Coupe du monde 2022, lorsqu'il était apparu sur une photo du vestiaire serbe.

Selon divers médias internationaux, la fédération serbe a signalé l'action du journaliste à l'UEFA et a demandé son exclusion. Arlind Sadiku voit d'un œil très critique le fait que l'UEFA accède désormais à cette demande. «C'est un dangereux précédent», estime l'homme de télévision. En outre, il trouve très discutable que l'UEFA l'ait placé, lui et ses collègues de travail kosovars, juste devant le virage des supporters serbes.

L'aigle bicéphale sur le bus de l'équipe ne pose pas de problème

Mercredi, Blick a demandé à l'UEFA de prendre position sur l'incident. «L'accréditation d'un journaliste a été retirée en raison d'un comportement incorrect lors du match entre la Serbie et l'Angleterre», confirme l'association. Le reporter pourrait être remplacé par un autre journaliste de la même organisation pour le reste du tournoi.

Le geste de l'aigle bicéphale n'est pas vraiment interdit. Le signe de la main orne par exemple le logo officiel de la campagne albanaise pour l'Euro, qui, selon Arlind Sadiku, figure également sur le bus de l'équipe. Malgré tout, le journaliste de télévision ne peut plus faire son travail pour le reste de l'Euro. Arlind Sadiku a dû suivre le match 2-2 entre l'Albanie et la Croatie depuis les tribunes en tant que spectateur.

Publicité