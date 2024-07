Jude Bellingham est «suspendu» pour un match

Jude Bellingham affrontera bien la Suisse samedi.

Coupable d'un geste jugé obscène après son but face à la Slovaquie dimanche (2-1 après prolongations), Jude Bellingham n'était pas certain de pouvoir tenir sa place samedi à Düsseldorf après l'annonce de l'ouverture d'une enquête de la part de l'UEFA. Mais celui-ci connaît désormais ses sanctions: 30'000 euros d'amende et un match de suspension. Clair dans les faits, beaucoup moins dans la pratique.

La raison? Le milieu anglais, bien que suspendu officiellement, pourra en effet disputer le quart de finale opposant les Three Lions à l'équipe de Suisse samedi. «Cette suspension n'est pas immédiatement applicable et est soumise à une période probatoire d'un an, à compter de la date de la présente décision», explique l'instance européenne qui régit le football sur son site internet. En résumé et dans des termes plus juridiques, un sursis s’applique dans son match de suspension.

Bellingham présent face à la Suisse samedi

Sans nouvel écart de sa part durant l'année à venir, Jude Bellingham échappera à la sanction. La version du joueur, qui indiquait avoir fait ce geste pour des amis présents en tribune, semble de ce fait avoir plutôt porté ses fruits.

Le numéro cinq du Real Madrid, et son très critiqué sélectionneur Gareth Southgate, s'en sortent donc très bien dans cette affaire. Reste à savoir si le joueur saura à nouveau faire la différence face à l'équipe de Suisse samedi à Düsseldorf.

De son côté, Merih Demiral est bien condamné à deux matches de suspension pour son geste, le «salut du loup», réalisé après le huitième de finale entre l'Autriche et la Turquie (1-2).