«Grâce au duo Yakin/Contini, nous pouvons voir grand»

Kubilay Türkyilmaz, ancien attaquant de la Nati

Murat Yakin et son assistant Giorgio Contini – c'est un véritable duo de rêve! Un «matrimonio perfetto». Un mariage parfait. Grâce à son assistant, Murat semble beaucoup plus libre, plus détaché, plus détendu.

Giorgio fait le travail de terrain, Murat peut se consacrer à la gestion du groupe, à l'observation et à la recherche des détails qui, de nos jours, sont décisifs pour les matchs. Un manager «à l'anglaise».

Des amis qui se font confiance à 100%

Avec Contini, il a à ses côtés quelqu'un qui a joué au plus haut niveau et entraîné Saint-Gall, Lausanne et GC. Mais surtout: les deux sont amis. Ils se font confiance à 100%. Avec Vincent Cavin comme assistant, c'était difficile. Celui-ci était sans doute un analyste vidéo de haut niveau, mais l'expérience d'entraîneur lui faisait défaut. De plus, il était les yeux et les oreilles du directeur de la Nati, Pierluigi Tami.

Le directeur en profite aussi

Les rôles sont désormais clairement répartis. Et Pierluigi Tami est lui aussi beaucoup plus calme et détendu. Il n'intervient plus en public lorsqu'il y a un problème, comme il le faisait encore à l'automne, mais en interne. Ainsi, il n'affaiblit pas non plus le coach, comme c'était encore le cas en novembre.

Que faire contre l'Italie?

Mais que doit faire ce couple de rêve pour battre la grande – par son seul nom – Italie? Le plus important est de ne pas remplir la tête des joueurs de mille informations. C'est ce que l'entraîneur italien Luciano Spalletti a probablement fait avant le match contre la Croatie. Compte tenu de la fin de match fulgurante des Italiens, où il n'y avait plus de règles tactiques, l'intelligent Spalletti évitera cette fois de commettre la même erreur.

Ce sera donc un match ouvert, où seul le talent des joueurs fera la différence.

Le fait de savoir que l'on est favori

Je réaffirme ce que j'ai déjà dit il y a trois jours: Nous sommes favoris! Nous sommes plus talentueux. Nos joueurs ont plus gagné cette saison que les Italiens. Les entraîneurs le savent, les joueurs le savent aussi. C'est là que se trouve le danger. C'est pourquoi il faudra trouver l'équilibre entre voir grand, ce que nous devons absolument faire avec cette équipe nationale si forte, et être humble.

Si nous réussissons ce numéro d'équilibriste, nous nous imposerons contre l'Italie. Et ensuite? Tout est possible. Tout!