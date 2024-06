Mario Balotelli titube dans les rues d'Italie

Que fait Mario Balotelli? Apparemment, l'attaquant est en vacances. Et il en profite. Un peu trop, même. Il ne tient plus debout! Est-ce lié à la défaite de l'Italie face à la Suisse? A-t-il préféré boire pour oublier? Tant de questions sans réponses...

1/5 Mario Balotelli joue à Adana Demirspor en Turquie.

Marco Mäder

Provoquer les gens? Mario Balotelli en est encore capable à 33 ans. L'ancien attaquant de du FC Sion a publié samedi sur Instagram une vidéo de ses deux buts légendaires contre l'Allemagne lors de l'Euro 2012, quelques minutes seulement après que son équipe italienne ait été battue par la Suisse en huitièmes de finale de l'Euro 2012 à Berlin. Est-ce une pique contre le coach italien Luciano Spalletti? Mario Balotelli a déjà laissé entendre à plusieurs reprises qu'il se considérait toujours comme un candidat à l'équipe nationale, voire même comme le meilleur attaquant italien en activité.

Quoi qu'il en soit, les Italiens sont éliminés. Et Mario Balotelli? Quelques heures après son post, une vidéo du joueur de 33 ans devient virale. On y voit «MB» tituber dans les rues de Lignano Pineta (Udine). Apparemment, le footballeur, qui est sous contrat avec Adana Demirspor en Turquie, est en vacances. Et il semble en profiter. Ou a-t-il bu pour oublier la frustration italienne liée à l'Euro? Cela restera sans doute son secret.