Pourquoi la marche des supporters suisses n'aura pas lieu ce dimanche

Les supporters de la Nati, ici avec le SLO Jérôme Lambert, se retrouveront directement au stade à Francfort.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Les scènes de joie étaient tellement belles et festive à Cologne que tout le monde se réjouissait de les revivre ce dimanche à Francfort. Mais, cette fois, il n'y aura pas de cortège des fans suisses!

Tout s'était pourtant magnifiquement déroulé lors des deux premiers matches et le comportement des fans de la Nati n'est absolument pas en cause. Mais aucun accord n'a pu être trouvé avec les autorités de Francfort concernant un point de ralliement à proximité du stade.

La forêt, pas un avantage cette fois

«C'est vraiment dommage. Tout s'était super bien passé à Cologne, les conditions étaient idéales. On s'était tous retrouvés dans la forêt à deux kilomètres du stade, l'ambiance était au top et le cortège magnifique. On voulait refaire la même chose, tout simplement, mais, cette fois, le fait que le stade soit proche de la forêt était un inconvénient, pas un avantage», explique Jérôme Lambert, le «Supporter Liaison Officer» de l'ASF.

En clair, la forêt entourant le stade à Francfort ne propose pas de longues allés comme à Cologne et les autorités n'ont pas pu proposer un point de ralliement adéquat pour que tout le monde (il y avait entre 10'000 et 12'000 supporters à chaque fois à Cologne) puisse marcher en cortège jusqu'au stade.

Pas de schlager et de stands de bière dans la forêt cette fois, donc!

Les fans de l'équipe de Suisse (largement plus de 15'000 sont attendus, avec ou sans billet de match) ont cependant un point de ralliement au centre-ville, le Rossmarkt, où ils pourront passer l'après-midi ensemble et se rendre au stade de manière individuelle, en utilisant les transports publics.

Les trams, un vrai souci

«Le problème, c'est qu'on en a déjà fait l'expérience depuis le début de cet Euro: les trams et autres bus ne sont pas gérés de manière optimale. On conseille donc à tout le monde de se rendre bien assez tôt au stade. De toute façon, à un moment, on coupera la musique et on incitera tout le monde à y aller, mais si certains veulent prendre de l'avance, ils seront bien avisés», enchaîne Jérôme Lambert.

Pas de cortège, donc, mais il y aura tout de même de l'ambiance au stade, où la Schweizer Fan Kurve a préparé un tifo géant, lequel devrait avoir une certaine allure. Rendez-vous peu avant 21h pour le découvrir!