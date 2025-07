Un match pour rien? Pas vraiment, non! Même sans possibilité de se qualifier pour les quarts, la Pologne et le Danemark se sont livré une magnifique bataille (3-2) samedi à Lucerne dans une ambiance surchauffée. Cet Euro sera décidément beau jusqu'au bout.

Ewa Pajor a retrouvé le chemin du but ce samedi. Photo: IMAGO/Shutterstock

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La Pologne n'avait pas encore marqué le moindre but dans cet Euro (0-2 face à l'Allemagne, 0-3 contre la Suède) et cette situation ne pouvait pas convenir à la capitaine Ewa Pajor. L'avant-centre est en effet plutôt du genre «buteuse en série» et, ce samedi, elle a déversé une partie de sa frustration sur la défense danoise.

Avec Ewa Pajor, le tarif c'est un match, un but

L'attaquante du FC Barcelone, qui marque à peu près un but par match depuis qu'elle est arrivée en Catalogne l'été dernier (47 rencontres, 43 buts et 12 assists, après avoir inscrit 136 buts en 186 matches à Wolfsburg!), a marqué le 2-0 ce samedi à Lucerne d'un coup de tête absolument parfait. Plus globalement, sa prestation a été épatante de justesse tactique et de sens du jeu. Elle peut être fière de son dernier match et de la manière avec laquelle son équipe a dit au revoir à l'Euro. La Pologne a d'ailleurs remporté ce samedi sa toute première victoire dans une phase finale de cette compétition, en plus d'avoir marqué son premier but.

Ce qui s'appelle placer un coup de tête parfait. Photo: AFP

Ce match a en effet été splendide et les deux équipes ont gratifié le public de cinq buts. Natalia Padilla, Ewa Pajor et Martyna Wiankowska ont marqué les trois buts polonais, Janni Thomsen et Signe Bruun les deux réussites danoises et, au final, les 14'766 spectatrices et spectateurs de l'Allmend ont eu droit à un spectacle formidable. Si Ewa Pajor a illuminé le match de sa classe, cela a également été le cas de Natalia Padilla-Bidas, ancienne joueuse du Servette FC Chênois (23 buts en 44 matches). Née à Malaga d'une mère polonaise, l'attaquante a d'ailleurs été élue «femme du match» ce samedi. Les Danoises videront elles bien tristement leur chambre à l'hôtel Beaulac de Neuchâtel dimanche matin...

Une ambiance surchauffée à Lucerne

Cette victoire convaincante ne permettra cependant pas à la Pologne d'aller plus loin, vu que ce match n'avait plus aucune importance en vue de la qualification pour les quarts de finale. En remportant leurs deux premiers matches, la Suède et l'Allemagne avaient déjà tout réglé dans cette poule, mais Polonaises et Danoises ne se sont pas livré un match amical ce samedi, très loin de là.

Et goal! Photo: AFP

Dans une ambiance surchauffée, les fans polonais, pas avares de vibrants et sonores «Polska» faisant largement honneur à leur réputation (malheureusement sans pyrotechnie pour une fois), les deux équipes voulaient absolument marquer leur(s) premier(s) point(s) du tournoi et ont toutes deux joué avec énormément de détermination. Décidément, cet Euro sera magnifique jusqu'au bout, alors qu'il ne reste, déjà, plus que neuf matches à disputer...