L'Euro 2025 vient de se terminer et personne ne pourra dire qu'il n'a pas été un franc succès. Avant même la finale entre l'Espagne et l'Angleterre, dimanche à Bâle, le tournoi a établi un nouveau record de spectatrices et spectateurs pour un championnat d'Europe féminin: Au total, y compris la finale, plus de 657'000 personnes se sont déplacées dans les stades helvétiques!

Cet évènement doit servir de tremplin pour le football pratiqué par des femmes et marquer un tournant dans l'histoire du ballon rond. La première mission est réussie, jamais la Suisse n'avait autant vibré pour les footballeuses helvétiques. Le futur nous dira quel héritage cet Euro laissera, mais une chose est sûre, des souvenirs mémorables perdureront. Lia Wälti, Géraldine Reuteler, Livia Peng, Viola Calligaris, Iman Beney, Smilla Vallotto et consœurs ont su attirer la lumière sur elles et les jeunes filles peuvent désormais s'identifier à des figures connues et reconnues.

Ce phénomène d'identification est nécessaire pour le développement du sport. Combien sont-elles à avoir dû ranger leurs crampons face à la difficulté de pouvoir, en tant que femmes, pratiquer leur passion et croire en leurs rêves? Dans cette optique, deux joueuses de la Nati ont sorti ce printemps un livre sur leur parcours: Lia Wälti et Coumba Sow. Concernant l'ancienne Servettienne, c'est une autrice genevoise, Licia Chery, qui a écrit le scénario dans une bande dessinée intitulée «Coumba Sow, pour l'amour du foot» et réalisée par Les Éditions Visibles.

Une émouvante histoire

«Pour ma chère sœur - ma plus grande inspiration. Tu me manques chaque jour, mais ton esprit et ta force m'accompagnent à chaque étape», écrit la capitaine du FC Bâle en préambule de la BD. Cela faisait plusieurs années que Coumba Sow voulait raconter son histoire semée d'embûches. «Quand j'étais petite, je n'avais pas d'idoles qui me ressemblaient. J'avais envie de servir d'exemple pour les petites filles et petits garçons comme moi», explique la Zurichoise, née d'un père sénégalais et d'une mère néerlandaise. Ce désir a pris une forme plus concrète lorsqu'elle a rencontré Licia Chery en marge d'un événement de l'équipe de Suisse peu avant la Coupe du monde 2023.

«À ce moment-là, j'étais en train de fonder Les Éditions Visibles, et je lui ai montré les premiers épisodes des aventures de Tichéri, raconte l'autrice genevoise. Coumba m'a dit qu'elle trouvait cela génial et qu'elle aurait adoré, étant petite, voir des personnages qui lui ressemblaient dans les livres, mais qu'il n'y en avait pas.» Touchée par l'histoire, mais aussi l'humilité, de Coumba Sow, Licia Chery décide de mettre en cases l'émouvant récit de vie de l'internationale helvétique.

Née à Zurich le 27 août 1994, Coumba, un prénom féminin dérivé de Kumba, signifiant «grande dame», «noble» ou «reine» dans des langues de l'Afrique de l'Ouest comme le wolof et bambara, commence à taper dans le ballon dès son plus jeune âge. Mais le fait d'être une femme lui vaut des remarques désobligeantes et pose problème, notamment pour trouver un club pour les filles. Grâce aux conseils de sa famille, elle n'a pas lâché l'affaire, et finit par rejoindre le SV Höngg. Le début de son ascension vers les sommets.

Malgré ses performances avec le FC Zurich, Coumba Sow ne pouvait pas vivre du football. Départ vers les États-Unis pour suivre son rêve américain afin de pouvoir concilier sport de haut niveau et études. Une expérience qui a, toutefois, tourné au cauchemar. Sa grande sœur Nayah, qui l'avait tellement soutenue dans les moments difficiles, s'en est allée des suites d'un cancer. Une épreuve de plus que la footballeuse finira par surmonter, avec brio. Ses efforts et sa persévérance finissent par payer et elle signe un contrat professionnel avec le Paris FC, où elle évoluera pendant trois ans et demi, avant de revenir en Suisse, d'abord au Servette FCCF puis à Bâle, où elle porte désormais le brassard de capitaine. Au sein de la Nati, même si elle n'a pas joué lors de l'Euro, la milieu de terrain de 30 ans, grâce à ses expériences de vie, joue un rôle important de «grande sœur» dans les vestiaires.

Dans les bibliothèques scolaires

Cette bande dessinée a reçu de nombreux retours positifs. «À Genève, le DIP a commandé cette BD pour toutes les bibliothèques scolaires, explique Licia Chery. On a pris contact avec Berne, et différents départements de l'instruction publique se montrent très intéressés. Plusieurs évènements sont prévus. Avec Coumba, on va notamment faire des tables rondes dans des écoles et dans des clubs pour qu'elle puisse raconter son histoire et, moi, raconter comment je l'ai écrite.»

Alors que Lia Wälti a sorti un livre qui s'adresse aux petites filles, cette BD vise un public plus large. «Le but est que cela ne touche pas que les petites filles, mais aussi les garçons, parce que l'histoire est intéressante, souligne Licia Chery. Mais également des jeunes et des adultes, parce que son parcours de vie est inspirant.» Émotion, humour, suspense. Cette œuvre est, à l'image de cet Euro, une réussite.