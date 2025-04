L'Euro 2025 se disputera dans deux villes romandes: Sion et Genève. Mais le Canton de Vaud entend bien en être un acteur majeur au travers de plusieurs actions concrètes, dont le plus de fan-zones possible!

Quatre fan-zones sont déjà en préparation dans le canton de Vaud. Mais l'Etat en aimerait encore bien plus. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Pas de match, pas d'Euro? Ce n'est pas ainsi que souhaite penser l'Etat de Vaud, lequel vient de présenter une série de mesures pour lui aussi surfer sur l'impact énorme que devrait avoir cet événement entre le 2 et le 27 juillet 2025. Et ce même si les rencontres se déroulant sur le sol romand le seront seulement à Sion (trois matches) et Genève (cinq matches).

Un vrai concept, pas juste la diffusion des matches

Ainsi, la présidente du Conseil d'Etat vaudois, Christelle Luisier, indique qu'un soutien financier est prévu pour les communes souhaitant organiser des fan-zones pour l'événement. «Les communes ont jusqu'au 30 avril pour nous présenter leur projet et elles pourront bénéficier d'un appui financier», explique la Broyarde, qui espère qu'un maximum de villes et de villages seront intéressés.

Le cahier des charges a été bien défini et il s'agira d'en faire un peu plus que d'installer un écran géant et placer quelques chaises autour. Il faudra ainsi que les communes intéressées présentent un concept permettant d'encourager les femmes à pratiquer régulièrement le sport, par exemple. «L'idée, c'est d'avoir des ateliers autour de la diffusion du match, de faire découvrir le football féminin à ceux qui viendront assister aux rencontres. Une fan-zone est un endroit festif, on peut boire, manger, se retrouver, et c'est l'essence du lieu. Mais on aimerait en profiter pour aller plus loin», précise la présidente du Conseil d'Etat, elle-même une sportive convaincue.

Quatre communes ont déjà déposé un dossier

Quatre communes ont déjà répondu positivement à l'appel et le Canton de Vaud en espère le plus possible. Les projets peuvent être grands, petits, moyens... L'important est qu'ils mettent en valeur le sport féminin.

L'Etat de Vaud, pour ce qui est du développement du sport féminin, et du sport dans son ensemble, a cependant bien d'autres ambitions que de fournir un appui financier aux communes installant des fan-zones. Ainsi, Christelle Luisier présente le premier concept cantonal du sport et de l'activité physique, qui fait la part belle au développement du sport féminin, afin de rattraper le retard le plus vite possible.

Le constat est connu: le canton de Vaud a un problème d'infrastructures, et il n'est de loin pas le seul en Suisse. Il n'empêche: il faut aller vite, car chaque semaine, des clubs refusent des juniors, dont de nombreuses filles, par manque de terrains et de vestiaires. «Nous devons encourager la construction de terrain de football en synthétique, mais aussi oeuvrer pour des vestiaires supplémentaires», détaille Christelle Luisier. Pour rappel, le Conseil d'Etat a prévu un crédit pour subventionner la construction d'infrastructures à hauteur de 150 millions.

Parmi les autres mesures présentées, des cours Jeunesse et Sport spécialement destinés aux entraîneures de football, mais aussi des cours Modules de perfectionnement J+S pour entraîner des filles et des femmes.

Plus de femmes dans les comités des clubs, mais pas de quotas

L'Etat souhaite également encourager les femmes en post-partum à pratiquer le sport, mais aussi soutenir les femmes dans la gouvernance. L'Etat a ainsi démarré en septembre des formations gratuites pour les dirigeantes sportives, sachant que les femmes sont sous-représentées (34%) dans les comités des différents clubs du canton. Pour atteindre la parité, il manquerait par exemple 300 présidentes, a souligné Christelle Luisier. L'objectif ne consiste pas à fixer des quotas, mais à soutenir les clubs qui souhaitent féminiser leurs structures dirigeantes.

Enfin, plusieurs tournois scolaires de football féminin seront organisés dans les prochaines semaines, d'avril à octobre. Les équipes seront composées exclusivement de filles, les ballons et les buts pliables seront offerts par l'Etat. Avec un slogan ad hoc: «Les filles jouent au foot à la récré!»