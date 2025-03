Ramona Bachmann va manquer la naissance de son enfant

Ramona Bachmann et sa femme Charlotte Baret seront bientôt parents. Elles veulent le meilleur pour leur enfant. Et c'est pour cela qu'elles ont décidé de ne pas être physiquement ensemble lorsque l'enfant naîtra. Les explications.

À cause de la loi

Charlotte Baret (à gauche) et Ramona Bachmann ont décidé que leur enfant ne naîtrait pas aux États-Unis. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Ramona Bieri

En novembre, Ramona Bachmann a annoncé une grande nouvelle: elle et sa femme, Charlotte Baret, attendent un enfant. «Nous sommes très heureuses de partager que le bébé Bachmann-Baret est en route», écrivait la star de l’équipe nationale sur Instagram.

Désormais, l’accouchement approche à grands pas. Leur enfant devrait naître en mai, une période palpitante pour le couple. Pourtant, elles ne la vivront pas ensemble: Ramona Bachmann ne pourra pas être présente lors de la naissance.

Le couple a en effet choisi que leur enfant ne naîtrait pas aux États-Unis. Ramona Bachmann évolue au sein du club de football Houston Dash, où la saison vient de débuter. Quatre matchs sont également prévus en mai. Depuis leur installation au Texas l’année dernière, les deux femmes y vivent ensemble… mais, actuellement, Charlotte Baret est à Paris.

Pas de passeport américain pour l'enfant

Dans une story Instagram, elle a expliqué leur décision avec beaucoup d’émotion: «L’État du Texas ne protège pas suffisamment les droits des femmes et des bébés en cas de complications pendant la grossesse.» Elle a ajouté apprécier la vie sur place, tout en soulignant qu’elle se sentait loin de sa famille.

Un autre élément a pesé dans la balance: la nationalité de leur futur enfant. Ramona Bachmann et Charlotte Baret tiennent à ce qu’il obtienne les passeports suisse et français. Or, une naissance aux États-Unis lui attribuerait automatiquement la nationalité américaine, avec des conséquences à long terme, notamment fiscales. «Il devrait alors payer des impôts aux États-Unis toute sa vie, même s’il n’y vit plus», a précisé Charlotte Baret.

Mariées depuis 2023

Ramona Bachmann et Charlotte Baret se sont rencontrées lors du passage de la footballeuse au Paris Saint-Germain (2020-2024). En juin 2023, elles se sont mariées à la mairie.

L’arrivée de leur premier enfant représente une étape précieuse dans leur histoire. Ramona Bachmann n’a pas caché sa joie sur Instagram: «En tant que deux femmes embarquées dans cette incroyable aventure de la parentalité, nous sommes remplies d’amour et d’espoir pour l’avenir.»

Elle a également tenu à répondre aux éventuelles critiques: «Ce qui compte vraiment pour un enfant, c’est la présence, le soutien et la bienveillance, pas le sexe de ses parents. Notre enfant saura toujours qu’il est désiré et aimé inconditionnellement.»

De son côté, Charlotte Baret a partagé un message similaire: «Il grandira entouré de football et de danse, avec la liberté de choisir son propre chemin. Il sera aimé, évoluera dans un environnement multiculturel et parlera couramment trois langues.» Pour elle, être deux mères est «aussi naturel qu’être un père et une mère».