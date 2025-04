Alisha Lehmann serait célibataire

Alisha Lehmann n'est plus avec Douglas Luiz. Photo: TOTO MARTI

Actuellement, la vie d'Alisha Lehmann est faite de hauts et de bas. Il y a une dizaine de jours, la Suissesse est devenue championne d'Italie avec la Juventus et a remporté son deuxième titre en carrière – le premier à l'étranger.

Turin, une ville qu'elle avait rejoint l'été dernier en compagnie de son ami Douglas Luiz. Le Brésilien avait signé un contrat jusqu'en 2029 avec la Juventus, tandis qu'Alisha Lehmann en avait fait de même jusqu'en 2027. Le couple, ensemble depuis 2021, avait décidé de se suivre dans cette aventure en Italie.

Sauf que désormais, c'est la fin. Selon «La Gazzetta dello Sport», relayée par «20 Minutes», Alisha Lehmann et Douglas Luiz ne sont plus ensemble. «Ils ne sont plus ensemble depuis un certain temps», explique le quotidien transalpin.

En 2022, le couple était déjà passé par des remous et s'était séparé. En janvier de l'année dernière, les deux footballeurs s'étaient remis ensemble, juste à temps pour le Nouvel An. En sera-t-il de même cette fois?