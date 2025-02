Les deux conseillères nationales socialistes Anna Rosenwasser et Tamara Funiciello ont récemment fait parler d'elles avec des déclarations malheureuses concernant l'Euro 2025. Elles ont désormais présenté leurs excuses.

1/5 Deux conseillères nationales du PS ont fait sensation en faisant des déclarations polémiques concernant l'Euro 2025. Photo: Keystone

Tobias Bruggmann

Cela aurait dû être une rétrospective féministe de la session parlementaire, mais les deux conseillères nationales socialistes Tamara Funiciello (Berne) et Anna Rosenwasser (Zurich) ont dérivé vers des clichés lesbiens lorsqu'il a été question de l'Euro de football qui aura lieu en Suisse cet été. Anna Rosenwasser a déclaré qu'elle s'intéressait «surtout aux lesbiennes qui font du sport». Tamara Funiciello a ajouté: «Pendant un mois, je ne ferai rien d'autre que de regarder les lesbiennes jouer au football».

En ce début de semaine, les deux conseillères nationales du PS se sont excusées. «Mes paroles ont blessé des gens et j'en suis désolée. J'étais trop peu sensibilisée à la manière dont cette déclaration pouvait être perçue, même si je ne la pensais pas», déclare Tamara Funiciello dans une interview au «Tages-Anzeiger».

Des modèles importants

Elle-même a dû quitter le sport – Tamara Funiciello jouait au hockey sur gazon – «pour pouvoir assumer son amour». Il est «merveilleux» que des modèles comme Ramona Bachmann ou Lara Dickenmann abordent ouvertement le sujet de leur amour. C'est ce que voulait dire sa déclaration. «A la joie anticipée de pouvoir voir ces modèles en direct. Mais elle était formulée de manière insensible, et je tiens à m'en excuser».

Elle n'a pas voulu minimiser les performances des joueuses et leur rôle de modèle. Au contraire: «Nous vous voyons, nous vous soutenons et nous vous célébrons pour vous tenir debout et être des modèles pour nous, parce que nous savons ce que cela vous coûte».

Anna Rosenwasser fait elle aussi son autocritique dans sa chronique à la «Republik». «Ma déclaration, qui se voulait affectueuse, a blessé des gens», écrit la conseillère nationale socialiste (PS). «L'intention et les conséquences d'une déclaration ne sont pas la même chose; si je roule par mégarde sur le pied d'une personne, le fait que je ne le voulais pas ne compense pas non plus sa douleur».