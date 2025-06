Qui seront les 23 joueuses sélectionnées pour l’Euro?

Photo: keystone-sda.ch

Florian Paccaud

«La Chasse» est bientôt ouverte! Dès vendredi à 14h, et durant quatre jours, les fans de l’équipe de Suisse de football pourront participer à une chasse au trésor – avec des cadeaux – à travers tout le pays afin de découvrir les noms des 23 joueuses sélectionnées pour disputer l’Euro en Suisse (2-27 juillet). Les indices seront divulgués au compte-gouttes sur la page Instragram de la Nati féminine (@swissnatiwomen). Le premier jour du challenge, les joueuses seront dévoilées dans les régions de Berne et Zurich ainsi que dans le canton des Grisons. En Suisse romande, des footballeuses seront dévoilées dans le canton du Valais (samedi), de Genève et Neuchâtel (dimanche). Mais qui Pia Sundhage va-t-elle sélectionner? Tour d’horizons des 33 joueuses en lice.

Leurs absences seraient une surprise

Livia Peng: La question n’est pas de savoir si elle sera à l’Euro, mais si elle sera titulaire ou No 2. Elle a été élue meilleure gardienne de la saison de Bundesliga par le magazine «Kicker». Ses performances lui ont permis d’être transférée récemment à Chelsea. Elle a disputé les deux dernières rencontres en tant que titulaire, après avoir longtemps rongé son frein sur le banc. Il serait étonnant qu’elle ne soit pas la No 1 cet été.

Elvira Herzog: Alors qu’Inka Grings effectuait un tournus régulier entre elle et Livia Peng dans les cages helvétiques, Pia Sundhage en avait fait sa No 1. Mais elle s’est totalement trouée contre la France puis face à l’Islande en Ligue des nations, perdant ainsi sa place de titulaire.

Nadine Böhi: Elle accepte son rôle de troisième gardienne. Âgée de 21 ans, elle vient de signer à l’Union Berlin, fraîchement promu dans l’élite, pour continuer sa progression. Aucune raison de remettre en cause sa sélection.

Viola Calligaris: La défenseure de la Juventus est une titulaire indiscutable en équipe de Suisse. Même si elle a peu joué avec le club turinois lors de la deuxième partie de saison, elle a débuté tous les matches de Champions League cet automne, ainsi que cinq des six parties de Ligue des nations.

Noelle Maritz: Elle joue régulièrement à Aston Villa, elle possède une grande expérience, elle peut jouer à différents postes derrière. La Suisse ne peut pas se passer d’elle pour l’Euro. Latérale, elle avait été reconvertie en défense centrale lors de la dernière Coupe du monde, avec brio.

Nadine Riesen: Même si elle n’est pas titulaire à Francfort, elle est très forte physiquement. Elle ne sera pas forcément titulaire à l’Euro mais elle peut apporter sa combativité dans un secteur défensif où la concurrence manque.

Julia Stierli: Titulaire lors des deux derniers matches contre la France et la Norvège, la défenseure de Freiburg n’a aucun souci à se faire pour sa place dans les 23. Est-ce qu’elle sera titulaire, comme lors du dernier Mondial? Cela dépendra du système que choisit Pia Sundhage et si Luana Bühler a pu récupérer à 100%.

Luana Bühler: La défenseure centrale revient de blessure et n’a presque pas joué cette année. Mais la concurrence en défense n’est pas assez grande pour imaginer que quelqu’un puisse lui prendre sa place dans les 23. Lorsqu’elle est à 100%, son association avec Viola Calligaris fonctionne très bien et donne de l’assurance à toute l’équipe.

Ana-Maria Crnogorcevic: La détentrice du record de buts et de sélections en équipe de Suisse est indispensable dans la liste des 23. Grâce à son énorme expérience – trois sacres en Champions League –, elle joue un rôle très important dans les vestiaires. Elle a été plusieurs fois titulaire avec son club (Seattle Reign FC), dans l’un des championnats les plus relevés du monde. Elle a l’avantage d’être très polyvalente: en équipe de Suisse, la Bernoise a été utilisée en attaque et sur les côtés, comme ailière ou comme latérale. À l’entraînement, elle aurait même été essayée par Pia Sundhage dans une défense à 3. Blessée pour le dernier match contre la Norvège, elle a repris les entraînements en collectif mardi.

Iman Beney: La pépite valaisanne avait manqué la dernière Coupe du monde, subissant une déchirure des ligaments juste avant de s’envoler pour la Nouvelle-Zélande. Titulaire lors des deux derniers matches de la Nati, elle a retrouvé son niveau. La joueuse de 18 ans peut être alignée en attaque, comme lors de la seconde mi-temps contre l’Angleterre en décembre dernier, ou sur les côtés. C’est dans cette position que l’imagine le plus Pia Sundhage, même si elle doit encore améliorer son jeu défensif.

Svenja Fölmli: Selon la version anglaise de Wikipedia, «son style de jeu a établi des comparaisons avec Kylian Mbappé». L’attaquante de Freiburg, 22 ans, est très loin du niveau de la star française. Il n’empêche, dans ses déplacements, elle sait jouer comme une attaquante de pointe. Comme aucune autre Suissesse. Elle avait été une joueuse majeure lors des qualifications de la Nati pour le Mondial 2023. Depuis, elle a subi deux déchirures des ligaments, qui l’ont éloignée des terrains pendant très longtemps et ont freiné sa progression. Mais elle se rapproche de son meilleur niveau.

Alayah Pilgrim: Gênée par les blessures en début de saison, l’attaquante de l’AS Rome, 22 ans, a retrouvé du temps de jeu ce printemps. Même si elle n’a pas été titularisée par Pia Sundhage, elle a été convoquée pour tous les matches de Ligue des nations, faisant son apparition lors de quatre rencontres. Le secteur offensif n’étant pas le plus fourni, la sélectionneuse va difficilement pouvoir s’en priver.

Noemi Ivelj: À 18 ans, la milieu de terrain vient de faire le grand saut en signant avec l’Eintracht Francfort. Elle avait montré l’étendue de son talent contre la France lors du match de Ligue des nations à Saint-Gall début avril. Si elle n’était pas en concurrence avec Smilla Vallotto et Géraldine Reuteler, elle serait titulaire.

Géraldine Reuteler: En janvier, elle a été élue meilleure joueuse suisse 2024 lors de la Swiss Football Night. Elle réalise sa meilleure saison avec Francfort. Elle est l’un des atouts majeurs de la sélection helvétique.

Sydney Schertenleib: Quelle autre Suissesse peut se targuer d’avoir trouvé les chemins en Champions League cette saison? La pépite de 18 ans a obtenu plusieurs titularisations avec le Barça. Elle possède un énorme potentiel et une qualité technique incroyable.

Meriam Terchoun: L’ailière, même si elle était absente lors du dernier rassemblement, a montré de très bonnes choses sous le maillot de la Nati depuis douze mois. Dans un rôle plus défensif qu’en club, elle a su faire parler son agressivité pour boucler son couloir. Possédant un gros volume de jeu, elle peut aussi se projeter de l’avant. Épargnée par les blessures, elle réalise sa meilleure saison depuis longtemps.

Smilla Vallotto: Ses brillantes performances avec Hammarby IF lui ont ouvert les portes de Wolfsbourg, l’un des meilleurs clubs d’Allemagne. La Genevoise de 21 ans est une valeur sûre et son statut de titulaire est indiscutable. Elle était la seule à avoir reçu les louanges de la coach après la déroute contre la France.

Lia Wälti: Quand elle est sur le terrain, l’équipe joue mieux. La capitaine est la pièce-maîtresse de l’équipe de Suisse. La seule inquiétude? Son état de santé: elle s’est entraînée à part cette semaine. Mais s’il y a une petite chance qu’elle puisse jouer, elle sera sélectionnée.

Seraina Piubel: L’équipe de Suisse peut-elle se priver d’une joueuse qui évolue régulièrement dans le championnat d’Angleterre (14 titularisations avec West Ham)? À chaque fois convoquée cette année, elle a été titularisée à deux reprises. Mais elle n’a jamais réussi à se mettre en évidence.

En ballotage

Alisha Lehmann: Il y a de grandes chances qu’elle soit à l’Euro. Si elle n’avait pas une telle aura médiatique, la question pourrait peut-être se poser. Certes, elle a très peu joué cette saison avec la Juventus, mais les joueuses avec qui elle est en concurrence ne méritent pas forcément beaucoup plus qu’elle d’être de la partie, Naomi Luyet n’étant pas suffisamment rétablie. Présente dans l’équipe depuis de nombreuses années, elle joue un rôle important dans la vie de groupe. Elle s’entend très bien avec les jeunes et la capitaine Lia Wälti l’a récemment défendue dans une interview sur la SRF. Sur le terrain, elle avait réalisé une entrée correcte contre la Norvège à Sion, rassurant quelque peu sur son niveau.

Sandrine Mauron: La Nord-Vaudoise (44 sélections) est confrontée à une forte concurrence au milieu du terrain. Outre les titulaires Lia Wälti, Smilla Vallotto et Géraldine Reuteler, la sélectionneuse lui préfère Noemi Ivelj. Coumba Sow, Riola Xhemaili, Alena Bienz et Naina Inauen postulent aussi pour une place dans les 23. Son expérience, son volume de jeu et son attitude positive parlent en sa faveur. Mais elle pourrait aussi faire les frais de la mauvaise saison du Servette FCCF.

Naina Inauen: La grande inconnue. Elle a été sélectionnée pour les trois rassemblements cette année, parfois au détriment de Sandrine Mauron et Coumba Sow notamment, mais n’a pas eu le droit à une seule minute de jeu. Depuis son transfert à Valerenga, elle est régulièrement titulaire avec le leader du championnat norvégien.

Coumba Sow: Son expérience parle pour elle: 55 sélections, 14 buts. Habituée des grands rendez-vous, la milieu de terrain du FC Bâle était titulaire, tant lors du dernier Euro que lors du dernier Mondial. Elle n’a pas été convoquée lors des deux premiers rassemblements de l’année, puis a bénéficié de la blessure de Lara Marti pour finalement rejoindre le groupe. Titulaire lors de la déroute face à la France, elle était sur le banc contre la Norvège.

Alena Bienz: avec Cologne, la jeune milieu de terrain, 22 ans, bénéficie d’un temps de jeu important en Bundesliga (17 titularisations). Elle a été convoquée pour les trois rassemblements cette année, mais a dû renoncer au dernier en raison de douleurs à la cheville. Mais la joueuse offensive se heurte à une forte concurrence.

Riola Xhemaili: Souvent ignorée par Pia Sundhage, elle a été rappelée pour les deux derniers matches de Ligue des nations. Prêtée par Wolfsburg au PSV Eindhoven cette saison, elle sort d’une saison plutôt réussie (10 buts, 6 passes décisives). Offensivement, elle peut apporter plus que ses concurrents au milieu du terrain.

Eseosa Aigbogun: Déjà présente à la Coupe du monde 2015, la défenseure de 32 ans possède une énorme expérience (99 sélections). Elle était titulaire indiscutable en équipe de Suisse, jusqu’à une déchirure des ligaments croisés survenue début 2024. Depuis, elle n’a jamais retrouvé sa place et a dû se contenter d’un très faible temps de jeu avec l’AS Rome. En Serie A, elle ne compte que six apparitions cette saison, pour 111 minutes passées sur le terrain. La pénurie de défenseures pourrait lui donner une chance, si elle s’est montrée performante durant ces deux premières semaines de préparation.

Laia Ballesté: La défenseure a eu sa chance contre l’Islande, elle ne l’a pas saisie. Malgré l’absence de Luana Bühler, elle n’était, initialement, que de piquet pour le dernier rassemblement. Elle a finalement été rappelée pour compenser le forfait de Lara Marti. Le fait qu’elle joue régulièrement en club (Espanyol Barcelone) plaide en sa faveur.

Lydia Andrade: Les forfaits de Naomi Luyet et Ramona Bachmann ouvrent une porte à une joueuse possédant un profil plus offensif. Convoquée pour les matches amicaux de l’automne dernier, elle a contracté une blessure à la cheville qui l’a empêchée de jouer jusqu’à mi-avril.

Leurs présences seraient une surprise

Leila Wandeler: L’attaquante fribourgeoise a marqué son premier but avec l’OL en fin de saison. Mais, à 19 ans, elle n’est pas assez habituée à disputer des matches de haut niveau. Ces deux semaines lui donneront un peu d’expérience pour la suite de sa carrière.

Lia Kamber: Même si elle a réalisé de gros matches avec le FC Bâle depuis le début de l’année, la milieu de terrain de 19 ans évolue dans un secteur de jeu trop fourni pour qu’elle ait sa chance à l’Euro. Elle a été sélectionnée pour les deux semaines de préparation afin de prendre de l’expérience, car elle représente l’avenir de l’équipe de Suisse.

Leela Egli: Comme Lia Kamber et Leila Wandeler, elle a récemment souvent évolué avec les M19. Transférée l’été dernier à Freiburg, elle va devoir encore patienter avant de faire le grand saut. Mais, à 18 ans, l’attaquante a encore tout l’avenir devant elle.

Amira Arfaoui: Présente lors de la dernière Coupe du monde à la suite de la blessure d’Iman Beney, l’ancienne Servettienne ne semble pas entrer dans les plans de Pia Sundhage, devant se contenter cette année d’un rôle de réserviste.

Aurélie Csillag: Grâce à ses bonnes performances avec le FC Bâle, elle découvrira la Bundesliga la saison prochaine, au sein du SC Freiburg. Cette année en Ligue des nations, l’attaquante n’a eu le droit qu’à trois minutes de jeu, le 25 février en Islande. Elle n’a pas été convoquée pour les deux rassemblements suivants. À 22 ans, elle doit encore franchir un palier pour espérer disputer une compétition majeure.