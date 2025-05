Malaurie Granges, un titre après deux ans de blessure

Malaurie Granges est entrée à l'heure de jeu lors de cette finale retour. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

À «Rhône FM» en février dernier, Malaurie Granges disait: «Avoir la chance de pouvoir jouer les trois, rien qu'une fois, ce serait un truc de fou!» À ce moment-là, la Valaisanne faisait référence à ses deux compatriotes de Young Boys, Iman Beney et Naomi Luyet. Un objectif désormais atteint pour la Bovernionne puisqu'elle est rentrée, en même temps que cette dernière, à l'heure de jeu de la finale retour du championnat suisse face à GC. Iman Beney, elle, était déjà sur la pelouse depuis le début du match.

Mieux, les trois Valaisannes d'YB sont parvenues à décrocher le titre en Women's Super League. Forcément, elles avaient toutes le sourire après la rencontre. Surtout que, comme ses deux coéquipières, Malaurie Granges a vécu une grave blessure dans sa carrière. Même deux, puisqu'elle a été touchée au ligament croisé à deux reprises, à chaque genou. Cette victoire pour celle qui a été écartée pendant deux ans des terrains est encore plus savourée, avec son drapeau aux 13 étoiles sur les épaules.

Elle a obtenu un pénalty

«Je suis encore sous le coup de l'émotion et je ne réalise pas trop, sourit la Valaisanne de 22 ans sur la pelouse du Wankdorf, de longues minutes après avoir célébré le titre. Mais c'est vraiment incroyable.» Après les photos avec sa famille et l'interview avec Blick, la No 13 court dans le rond central pour rejoindre Iman Beney et Naomi Luyet.

C'est donc à la 60e minute et en compagnie de la Saviésanne que Malaurie Granges a fait son apparition sur la pelouse dans cette finale. À ce moment, le score était de 1-0 en faveur de GC. Cinq minutes plus tard, Young Boys avait retourné la tendance et menait 2-1. Et la Valaisanne n'y était pas pour rien. Elle a conquis un pénalty que sa coéquipière Courtney Strode a pu transformer pour permettre aux Bernoises de prendre les devants.

Une faute obtenue de manière impressionnante. Elle a pris de vitesse Emma Egli, avant de tourner autour d'elle. «Je suis simplement partie en 1 contre 1 et sur ma feinte, elle me ramasse le pied», décrit-elle. Une action qui l'a forcément mise en confiance, juste après son entrée en jeu. «Rien que d'amener quelque chose à l'équipe, ça fait du bien», avoue-t-elle.

Pas dans les tireuses décisives

Excellente, Malaurie Granges s'est procuré de nombreuses occasions jusqu'à la fin du temps réglementaire et lors des prolongations. Malheureusement pour elle, la Valaisanne n'a pas trouvé le fond des filets. «J'ai eu ma chance mais non, je ne suis pas trop frustrée.» Évidemment, avec un titre au bout, c'est plus facile de relativiser.

Par contre, attaquante, elle n'a pas pris part à la séance de tirs au but. Une volonté de sa part? «L'entraîneuse avait une liste et j'ai préféré laisser aller celles qui le sentaient», sourit Malaurie Granges. Si elle ne savait pas en combientième position elle était, elle n'a pas eu à se poser la question. Puisque, cinquième tireuse, sa compatriote Iman Beney a offert la victoire à YB. Et le titre.