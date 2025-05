Aux tirs au but, Young Boys devient champion de Suisse

Young Boys et Grasshopper ont eu besoin des tirs au but pour déterminer qui serait champion de Suisse 2025. À ce petit jeu, ce sont les Bernoises qui ont pris le dessus, remportant ainsi la Super League devant son public.

Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Qui allait succéder à Servette Chênois en tant que vainqueur de la Women's Super League? C'est la question que se posait le monde du football féminin suisse ce samedi, avant le match retour de la finale entre Young Boys et Grasshopper. Les Zurichoises arrivaient en terres bernoises avec un léger avantage, elles qui avaient remporté le match aller 1-0 au Letzigrund six jours auparavant.

YB, de son côté, avait la chance d'être soutenu par 10'040 spectateurs qui, à l'entrée des joueuses, n'ont pas hésité à se faire entendre avec des «Hopp YB» qui résonnaient dans ce Wankdorf qui a vu sa tribune latérale affichée complète pour cette rencontre.

Sur la pelouse, ce sont pourtant les Sauterelles qui se sont créées la première occasion de la rencontre. De loin, Janina Egli a tenté sa chance mais sa frappe, écrasée, était facilement captée par Tamara Biedermann (3e). Son homologue zurichoise lui a répondu de bien belle manière lorsque, à la suite d'un coup franc tiré par Stephanie Waeber à l'orée des 16 m, Lauren Kozal a détourné le cuir d'une jolie claquette (5e). Ces 10 premières minutes ont également été marquées par une frayeur pour Mathieu Germanier, le commentateur de la RTS. Sur un dégagement, le ballon a terminé sa course sur la table du journaliste, qui a forcément été surpris. Plus de peur que de mal.

Une avance de deux buts pour GC

Derrière, GC est parvenu à ouvrir le score dans ce match retour. Le centre-tir de Tamar Dongus a été coupé par Emanuela Pfister et, malgré le grand soleil qui planait sur le Wankdorf, cette réussite a mis un coup de froid dans les gradins (12e). Désormais, les Zurichoises prenaient un avantage de deux buts dans cette finale.

Dans la foulée, Young Boys aurait pu égaliser mais la frappe de Wiëlle Douma est venue s'écraser sur la barre transversale des buts zurichois (14e). Une action qui, malheureusement pour les Bernoises, a été la dernière importante pour elles dans cette première période. Avec les minutes qui s'écoulaient, la rencontre a perdu en intensité. Si Iman Beney a bien tenté d'accélérer le jeu avec une jolie percée suivie d'un une-deux, elle s'est fait stopper net par Victoria Laino (31e). À ce moment-là et comprenant qu'il faudrait tenir, GC jouait déjà la montre, à l'image de sa gardienne. À la pause et fortes de ce but, les Zurichoises se rapprochaient de la victoire en championnat.

Une touche valaisanne qui fonctionne

Mais évidemment, devant son public, YB n'avait pas dit son dernier mot. Les Bernoises sont revenues du vestiaire avec d'excellentes intentions. La révolte a été sonnée par la capitaine, Stephanie Waeber. Depuis les 16 m, la Fribourgeoise a tenté une frappe de loin, mais Lauren Kozal s'étendait de tout son long pour repousser la tentative (46e).

À l'heure de jeu, l'entraîneure Imke Wübbenhorst a voulu apporter une touche valaisanne en faisant entrer Malaurie Granges et Naomi Luyet – pour sa première apparition depuis novembre dernier. Un choix payant de la part de la coach d'YB puisque, deux minutes plus tard, celle qui a été nommée meilleure joueuse de la saison tentait sa chance de loin. Une frappe impossible à capter pour la gardienne de GC. Après un cafouillage, Athen Kuehn a redonné espoir au Wankdorf en égalisant (65e).

Un but du titre annulé pour hors-jeu

Trois minutes après ce but, Naomi Luyet se frayait un chemin entre les lignes zurichoises et servait en profondeur sa compatriote Malaurie Granges. Après un joli mouvement, la Bovernionne s'écroulait dans la surface et l'arbitre montrait le point de pénalty. Une offrande pour Courtney Strode, qui ne tremblait pas (68e). Sur l'ensemble de cette finale, les deux équipes étaient désormais à égalité.

Tendue, la fin du temps réglementaire a vu Malaurie Granges se procurer deux occasions, sans toutefois parvenir à inscrire le but de la victoire. Dans les dernières secondes, GC pensait l'emporter puisque, après un centre mal capté par Tamara Biedermann, Kayla McKenna a pu glisser la balle au fond des filets. Sauf qu'au début de l'action, la Jamaïcaine était en position de hors-jeu. Ouf de soulagement au Wankdorf.

Iman Beney pour la victoire

Pour départager Young Boys et Grasshopper, il faudrait donc, a minima, passer par des prolongations. Hormis une frappe trop enlevée de Mallaurie Granges et une trop écrasée de la Nord-Vaudoise Noémie Potier, la première période de celles-ci n'a pas abouti à grand-chose. Et comme la deuxième non plus, des tirs au but seraient au programme pour déterminer les championnes suisses 2025.

Plus précises, les Bernoises ont transformé tous leurs pénalties tandis que Géraldine Ess, buteuse au match aller, a raté le sien. La Valaisanne Iman Beney a inscrit le but de la victoire. Ainsi, YB remporte ce match et décroche le titre en championnat.