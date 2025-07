Sous le soleil de Thoune, Finlandais et Islandais ont lancé l’Euro dans une ambiance joyeuse et détendue. Familles, chants et sourires ont accompagné leur marche commune vers le stade.

Finlandais et Islandais offrent la première image forte de l'Euro

1/4 Finlandais et Islandais sont partis ensemble du centre de Thoune direction la Stockhorn Arena. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

L’Euro démarre doucement ce mercredi et tous les yeux sont dans un premier temps rivés sur Thoune, où la Finlande et l’Islande ouvriront le tournoi à 18h (l’équipe de Suisse affronte la Norvège à 21h) lien du live. Et déjà, les supporters des deux nations ont offert la première image forte du tournoi.

Discrets avant midi, maillots finlandais et islandais sont apparus en nombre dès 14h dans la modeste fan zone thounoise. Et sur le coup des 15h15, après avoir fait attention à de ne pas oublier leurs rafraîchissements et chanté une dernière fois à la gloire de leur sélection, les centaines de fans des deux sélections (pratiquement que des familles, dont la majorité islandaises) ont marché ensemble vers la Stockhorn Arena. Quelque chose de peu courant et peut-être même d’unique dans l’histoire du football.

Marche bon enfant

«C’est très beau ici, la Suisse est un pays magnifique. L’air est frais, tout le monde sourit. On est vraiment heureux d’être là pour ce superbe moment», dit Elina, drapeau bleu et blanc noué autour des épaules. «Mais j'espère que la Finlande va l'emporter», sourit-elle. «On a fait un long voyage, mais ça valait la peine. C’est un moment simple, c’est joyeux, c’est exactement ce qu’on espérait », ajoute Árni, accompagné par ses trois enfants, rencontré un peu plus loin. Eux supportent l'Islande, «le futur vainqueur de l'Euro», espèrent-ils.

Sur le chemin, des locaux aux fenêtres ou sortis de leur maison, amusés par ce cortège peu commun dans l’Oberland bernois. Mais aussi des jets d’eau, présents toutes les dix minutes à travers la route et pensés pour rafraîchir les supporters. Et surtout beaucoup de chants, lancés par les deux groupes. Ceux-ci se sont faits plus fort au moment où le bus de la sélection islandaise passe soudainement devant le cortège au bout d'une rue.

Coup d’envoi à 18h

Environ 45 minutes après être partis de la fan zone de la ville de l’Oberland, Finlandais et Islandais, escortés par une dizaine de policiers, sont arrivés au stade sans qu’aucun incident ne soit à déplorer. Et après quelques salutations et signes de bonne chance, chacun des deux camps s’en est allé dans sa tribune respective, prêt à vibrer devant les exploits de leurs joueuses.

Dès 18h, l’amitié laissera place temporairement à la rivalité puisque chacune des deux formations voudra partir de la meilleure des manières dans la compétition. Nul doute cependant que les supporters des deux camps iront à nouveau trinquer ensemble dès 21h et leur retour sur les charmants bords de l’Aar.