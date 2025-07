1/14 Alisha Lehmann est de retour avec l'équipe nationale. Photo: TOTO MARTI

Lucas Werder et Toto Marti

Alisha Lehmann ne sera très certainement pas titulaire ce mercredi face à la Norvège. Mais la Bernoise se contente volontiers du rôle de joker dans laquelle la voit Pia Sundhage. Blick l'a rencontrée pour une interview exclusive.

Alisha Lehmann, vous avez été un cadre de l'équipe nationale pendant des années, mais vous n'étiez pas sûre du tout de pouvoir participer à l'Euro. Comment avez-vous vécu cette incertitude? Vous avez été écartée de l'équipe, puis vous êtes revenue...

Ce n'était certainement pas une situation facile pour moi. J'étais parfois dans l'équipe, parfois non. En tant que joueuse, tu aimerais savoir ce que les entraîneurs pensent de toi, afin de gagner en confiance.

Vous êtes-vous souvent demandée si vous alliez être sélectionnée pour l'Euro?

Non, je ne suis pas du genre à me poser trop de questions. Après tout, ce n'est pas ma décision. Mais j'étais très heureuse d'avoir reçu la convocation. Je veux jouer pour mon pays et je suis très fière d'être suisse.

Vous êtes de retour, mais avec un nouveau rôle. Lors des deux derniers matches de la Ligue des nations, vous avez été utilisée comme joker.

Oui, j'ai un peu trouvé mon nouveau rôle. Je relève volontiers ce défi.

Dans votre club de la Juventus, vous avez également dû vous contenter du rôle de joker au cours de la deuxième partie de saison. Quel regard portez-vous sur votre saison ?

Entre janvier et mai, j'ai dû faire face à plusieurs petites blessures. C'est pourquoi j'ai souvent été indisponible.

Pour le club lui-même, ce fut une saison exceptionnelle. La Juventus a remporté le doublé.

J'ai beaucoup apprécié la saison à Turin, malgré un temps de jeu réduit par moments. Nous avons une très bonne cohésion d'équipe, le club est au top. Je suis très heureuse à la Juventus.

Alors, vous jouerez encore à Turin la saison prochaine?

J'ai encore un contrat et j'aimerais rester.

Est-ce que cela vous énerve au fond que l'on vous réduise souvent en public à vos activités sur les réseaux sociaux?

Je ne dirais pas que cela m'énerve. Chacun peut dire et penser ce qu'il veut. He ne montre qu'une partie de ma vie sur les réseaux sociaux. Les gens ne voient pas tout ce que je fais d'autre toute la journée.

Est-il facile pour vous d'ignorer les commentaires négatifs ou même insultants?

J'ai de bonnes personnes autour de moi et je suis heureuse dans la vie. Je me concentre sur d'autres choses et ne lis plus du tout de tels commentaires.

Pourtant, fin mai, votre mère a pris votre défense. A quel point cela vous a-t-il touchée?

Au début, je n'ai même pas remarqué qu'elle avait commenté l'un de mes posts. C'est une amie qui me l'a fait remarquer. J'ai alors appelé ma mère et lui ai dit que les critiques ne me dérangeaient pas. Elle m'a répondu qu'elle en avait tout simplement assez. Personnellement, je me fiche que les gens écrivent des choses négatives sur moi. Mais cela rend ma mère triste, car elle ne veut que le meilleur pour moi. C'est bien qu'elle me soutienne ainsi.

Parlons de votre famille justement. Il y a sept ans, SRF vous a rendu visite dans votre maison familiale, qui ressemblait beaucoup à une ferme.

C'est toujours le cas, même s'il n'y a plus autant d'animaux. Mais nous avons toujours trois chevaux, deux poneys et plusieurs chiens. Quand je suis chez ma mère, j'aime toujours passer du temps avec les animaux.

Ou alors vous faites un petit tour sur l'Aar en bateau pneumatique, comme le week-end dernier?

Exactement. Cela m'a fait beaucoup de bien.

Pouvez-vous encore vous détendre sans être dérangée, même sur l'eau?

Par chance, il n'y avait pas beaucoup de bateaux sur l'Aar. Bien sûr, nous avons quand même rencontré quelques personnes, mais à Berne, tout le monde est très décontracté.

Vous avez posté quelques photos de l'excursion sur Instagram. Combien de fois par jour êtes-vous sur votre téléphone portable ?

Personne ne me croit quand je le dis, mais j'ai l'un des temps d'écran les plus bas de l'équipe. En équipe nationale, je suis même un peu plus souvent sur mon portable que d'habitude, car nous avons toujours du temps libre entre deux entraînements, repas ou matches. A Turin ou dans ma famille à Berne, je n'ai presque jamais besoin de mon portable. Parfois, je ne sais même pas où il se trouve. J'ai 26 ans, je ne peux pas rester toute la journée sur mon portable. Je veux voir la vie et vivre des choses avec mes amis et ma famille.

Ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux pourraient penser que vous y consacrez nettement plus de temps.

Je prends une photo rapidement et je la poste ensuite. Cela prend deux secondes, comme pour n'importe quelle autre personne. Je ne sais pas pourquoi tout le monde pense que j'ai une vie si stressante.

Ce n'est pas vrai?

Non, je dors en gros trois heures chaque après-midi, puis je me lève, je mange un petit quelque chose et je joue à Fortnite ou je regarde Netflix (rires).