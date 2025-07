Cristiana Girelli envoie l'Italie en demi-finale de l'Euro. Photo: AFP

Bastien Feller Journaliste Blick

Mardi prochain, toujours à Genève, l'Italie disputera les demi-finales de l'Euro face à la Suède ou à l'Angleterre. Et ce, grâce à sa victoire contre la Norvège ce mercredi, dans un match qui a tenu en haleine les 26'276 spectatrices et spectateurs jusqu'aux derniers instants de la partie.

Le succès transalpin ne souffre d'aucune contestation, tant l'équipe d'Andrea Soncin s’est montrée la plus entreprenante. Elle aurait même pu faire un grand pas vers la victoire en première mi-temps, mais est rentrée au vestiaire dos à dos avec des Norvégiennes une fois de plus bien décevantes.

Cristiana Girelli, joueuse du match

Dès le début du deuxième acte, toutefois, l'Italie ouvrait la marque grâce à l'incontournable Cristiana Girelli, qui coupait un centre venu de la droite de Sofia Cantore. Un but qui rappelait celui inscrit par Riola Xhemaili face à la Finlande (1-1). Même stade, même scénario.

On se disait alors que les Italiennes avaient fait le plus dur. Surtout après le nouveau penalty – curieusement accordé malgré une nette position de hors-jeu de l'attaquante – manqué par Ada Hegerberg, transparente jusque-là (60e). Celle-ci, avec la complicité bien involontaire de la défense transalpine et de la gardienne Laura Giuliani, parvenait tout de même à égaliser six minutes plus tard sur le premier et seul tir cadré norvégien de la rencontre.

Et alors que l'on se dirigeait vers les prolongations, Cristiana Girelli surgissait sur un centre de Sofia Cantore une nouvelle fois pour redonner l'avantage à la Squadra Azzurra d'une tête rageuse au deuxième poteau. De quoi faire exploser le stade de Genève et ses milliers de supporters italiens.