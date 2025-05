Toutes les informations pratiques sur l'Euro 2025

Maddli sera bien évidemment là tous les matches. Parfois deux le même jour! Photo: Pius Koller

Vous voulez tout savoir sur l'Euro 2025? C'est ici que ça se passe!

Quand a lieu l'Euro exactement

Le premier match aura lieu le mercredi 2 juillet à Thoune à 18h lorsque l’Islande affrontera la Finlande. A 21h le même jour, la Suisse défiera la Norvège à Bâle.

La finale aura également lieu à Bâle, au mythique Parc Saint-Jacques, le dimanche 27 juillet à 18h.

Quels sont les stades sélectionnés?

En plus de Thoune et de Bâle, les matches se dérouleront au Wankdorf de Berne, au Stade de Genève, au Letzigrund à Zurich, à l’Arena à Saint-Gall,à l’Allmend de Lucerne et au stade de Tourbillon à Sion.

La Suisse romande n'a donc pas été oubliée puisque Sion aura droit à trois matches de groupe, tandis que Genève aura trois matches de groupe (dont Suisse-Finlande le 10 juillet à 21h), un quart de finale et une demi-finale.

Comment fonctionne la compétition?

De manière très simple et lisible, beaucoup plus que l'Euro masculin! Seize équipes se sont qualifiées et ont été réparties en quatre groupes de quatre équipes. Après trois matches, les deux meilleures se qualifient, les deux moins bonnes sont éliminées. Ensuite, place aux quarts de finale, aux demi-finales et à la grande finale.

Groupe A Suisse, Norvège, Islande, Finlande

Groupe B Espagne, Portugal, Belgique, Italie

Groupe C Allemagne, Pologne, Danemark, Suède

Groupe D France, Angleterre, Pays de Galles, Pays-Bas

Qui est le tenant du titre?

L'Angleterre a remporté le dernier Euro, chez elle à Wembley en 2022. De là à dire que la Suisse, pays-hôte cette année, va succéder aux Lionnes, il n'y a qu'un pas...

Quelles sont les équipes favorites?

Leah Williamson et l'Angleterre vont-elles conserver leur titre? Photo: AFP

L'Angleterre, bien sûr, voudra défendre sa couronne et a de bonnes chances d'y arriver. Mais l'Espagne, championne du monde en titre (en battant les Anglaises en finale) sera évidemment redoutable. Citons encore l'Allemagne, voire la France, la Suède, la Norvège et les Pays-Bas, un cran en dessous tout de même.

Que peut espérer l'équipe de Suisse?

L'objectif est clair: terminer à l'une des deux premières places du groupe A et donc se qualifier pour les quarts de finale. La Norvège semble favorite. Mais l'Islande et la Finlande sont à la portée de l'équipe de Suisse. Rien ne sera facile, puisque la Nati vient d'affronter deux fois les Islandaises et n'a pas réussi à gagner (0-0 et 3-3). Si la Nati arrive en quarts, elle aura du lourd en face. Il faudra alors créer l'exploit.

Y aura-t-il des joueuses romandes sélectionnées?

La Genevoise Smilla Vallotto, l'une des jeunes leaders de cette équipe de Suisse. Photo: keystone-sda.ch

En tout cas deux ou trois, sans aucun doute! La formidable Smilla Vallotto, dynamique milieu de terrain genevoise de 20 ans, devrait même être titulaire à mi-terrain, elle qui s'est imposée depuis plusieurs mois comme l'un des atouts majeurs de cette équipe de Suisse. La toute jeune Iman Beney sera à coup sûr sélectionnée, tandis que sa grande copine Naomi Luyet (elles ont toutes deux grandi ensemble en Valais) espère être remise à temps d'une blessure qui la tient éloignée des terrains depuis novembre. Enfin, la plus expérimentée Sandrine Mauron peut également envisager de passer le mois de juillet avec la Nati, mais la sélectionneure Pia Sundhage ne semble plus aujourd'hui en faire une appelée indiscutable. D'autres joueuses partent d'un peu plus loin, mais une surprise n'est jamais à exclure.

Reste-t-il des billets?

Le prix des billets pour l'Euro féminin 2025. Photo: AFP

L’Angleterre a battu tous les records en 2022 avec 574'865 fans ayant assisté aux 31 matches. La Suisse est bien partie pour faire mieux puisque plus de 500'000 billets avaient déjà été vendus au mois d'avril. Le total étant de 700'000 tickets, il reste des places pour plusieurs matches, dont ceux à Genève. Avec des places à partir de 25 francs, incluant le voyage en train gratuit en Suisse pour tous les détenteurs de billets, le tarif est plus qu'abordable.

Toutes les informations sont à retrouver ici, sur le site officiel de l'UEFA.

Y a-t-il la VAR à l’Euro féminin?

Les mêmes technologies que celles utilisées lors de l’Euro masculin seront mises en oeuvre: l’arbitrage vidéo (VAR), la technologie sur la ligne de but (GLT), la technologie du ballon connecté et la technologie de hors-jeu semi-automatisée (SAOT). Le centre technologique pour le tournoi sera basé à Nyon.

Comment suivre le tournoi à la télévision?

La télévision publique suisse a acquis les droits de tous les matches. Rendez-vous donc sur la RTS et les autres chaînes nationales, y compris sur RTS Play.

Peut-on vivre le tournoi de l'intérieur?

Photo: ARND WIEGMANN

Oui, mais le délai commence gentiment à se raccourcir! L'UEFA propose un programme «Volunteer», fort sympathique, et largement détaillé ici. Devenir bénévole à Sion et Genève, c'est encore possible! Envie de découvrir l'Euro de l'intérieur et être utile (tout en recevant un magnifique t-shirt)? C'est possible.

Quel est le palmarès de l'Euro?

L'Allemagne l'a gagné huit fois:

1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 et 2013



La Norvège deux fois.

1987, 1993



La Suède (1984), l'Angleterre (2022) et les Pays-Bas (2017) chacun une fois.

Qui est la mascotte de l'Euro?

La mascotte de l'Euro 2025. Photo: Getty Images

Maddli, une petite Saint-Bernard pleine d’énergie, a été dévoilé comme la mascotte officielle. Son nom s'inspire de la footballeuse valaisanne Madeleine Boll, la toute première joueuse licenciée en Suisse.

Y aura-t-il des fan-zones en Suisse romande?

Oui! Le programme complet sera dévoilé au fur et à mesure.

Des équipes résideront-elles en Suisse romande?

La Belgique a élu domicile aux Bains de Saillon et s'entraînera sur le terrain situé à quelques dizaines de mètres.

Le Danemark se rendra à l'Hôtel Beaulac, à Neuchâtel, et ira s'entraîner au Stade des Buchilles, à Boudry

L'InterContinental Genève accueillera la Finlande, qui s'entraînera au Centre Sportif de Versoix.

La Norvège a élu domicile au Beau-Rivage Hôtel à Neuchâtel, et s'entraînera au Stade des Chézards, à Colombier.

Le Portugal a décidé de résider au Geneva Marriott Hotel et de s'entraîner au Stade des Arbères, à Meyrin.

L'Espagne a choisi le Royal Savoy à Lausanne. Son terrain d'entraînement sera le stade Juan-Antonio-Samaranch.

La Suisse résidera quant à elle au Seepark, à Thoune, et s'entraînera sur les installations du FC Dürrenast.