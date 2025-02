Maddli espère voir le plus de monde possible dans les stades suisses cet été. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

L'UEFA a un objectif pour l'Euro 2025 en Suisse: tous les stades à guichets fermés! «Je pense que c'est tout à fait réaliste. Le prix des billets, la gratuité des transports publics pour les détenteurs de billets et la situation centrale de la Suisse rendent le pays très attractif pour les supporters. Les stades sont également très attractifs et d'une taille optimale», a assuré Nadine Kessler, cheffe du département football féminin à l'UEFA, dans une interview accordée à Blick.

Alors que la deuxième phase de vente démarre aujourd'hui à 14h, et que l'UEFA s'attend à une nouvelle ruée, le chiffre de 400'000 tickets a déjà été atteint. Au total, 720'000 billets sont à disposition.

Pour rappel, les billets pour la phase de groupes et les quarts de finale coûtent de 25 à 40 francs. Les demi-finales sont comprises entre 25 et 70 francs, tandis que le match d'ouverture et la finale sont accessibles de 30 à 70 francs.