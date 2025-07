Les Allemandes sont prêtes à encourager leur équipe. Photo: keystone-sda.ch

Florian Paccaud

À 3h30 du coup d'envoi de la deuxième demi-finale de l'Euro, qui oppose l'Allemagne et l'Espagne, les rues de Zurich commençaient déjà à s'animer, surtout côté germanique. Samedi face à la France, les protégées de Christian Wück ont pu compter sur les encouragements du public pour compenser l'expulsion de Kathrin Heinrich. Ce mercredi, elles auront également besoin de ce soutien pour résister aux championnes du monde espagnoles. Cela tombe bien, la «12. Frau» sera présente au Letzigrund.

«Ce groupe de supportrices et supporters est né de rencontres dans les stades il y a trois ou quatre ans, raconte Emilie. Et notre super batteur nous a convaincus de lancer ce fan club. Depuis, je vais assister à tous les matches de l'équipe d'Allemagne.» Cette passionnée de ballon rond est arrivée en Suisse il y a trois semaines et voyage dans le pays pour suivre le tournoi. «Si l’Allemagne ne joue pas, je soutiens la Nati, ajoute Emilie. Et hier (ndlr: mardi), j’étais à Genève pour la demi-finale entre l’Angleterre et l’Italie.» Une expérience qui lui donne, pour le moment, entière satisfaction.

Emilie apprécie son expérience en Suisse. Photo: DR

Les membres de ce fan club viennent de différentes régions d’Allemagne, tant de Nordrhein-Westfalen (vers Dortmund) que de Leipzig. Quant à Emilie, elle vient de la région de Wolfsburg. Également fan des Louves, elle pourra bientôt observer la Genevoise Smilla Vallotto à l'œuvre. «De ce que j’en ai vu durant ce tournoi, on se réjouit de l’accueillir», affirme la jeune femme. «Et il y a aussi Lara Dickenmann qui revient s’occuper des jeunes», ajoute une de ses amies, sourire aux lèvres.

Si, 90 minutes plus tard, c’est le bus impérial, dont Blick vous avait déjà conté l’histoire, qui a ouvert la traditionnelle marche des fans germaniques, c’est bien la «12. Frau», avec tambours et porte-voix, qui a mis l’ambiance jusqu’au stade pendant plus d’une heure. Moins nombreux, les Espagnols, qui ont également défilé dans les rues zurichoises, seront largement dominés dans les tribunes. Mais la réalité du terrain risque d’être tout autre. Quoi qu'il en soit, le spectacle promet d’être au rendez-vous au Letzigrund.