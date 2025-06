1/8 Avec sa tenue Gucci et son sac Dior, Alisha Lehmann a attiré tous les regards. Photo: TOTO MARTI

Joël Hahn

L’équipe nationale féminine suisse a pris ses quartiers lundi au Säntispark de Saint-Gall. Trois jours avant le test contre la République tchèque (jeudi, 18h00) et neuf jours avant le coup d’envoi du Championnat d’Europe à domicile contre la Norvège (2 juillet, 21h00). Dès l’arrivée des stars de la Nati, l’extravagance était au rendez-vous.

L’une après l’autre, les joueuses sont sorties des voitures avec des tenues finement assorties et des accessoires exclusifs. Les grandes marques étaient bien en vue. De quoi faire le point sur les différents coûts de ces luxueuses parures.

Gucci en haut, cadeau en bas

Pour Alisha Lehmann, une tenue voyante est presque la règle. Elle a combiné un haut Gucci classique à motifs rouges et verts (environ 1450 francs) avec une jupe Gucci assortie (environ 1100 francs). A la main, elle portait un sac Dior Saddle, la pièce la plus chère de son look. Sur le site officiel de Dior, le sac est proposé à 3900 francs.

La joueuse de la Juve n’a pas dû mettre la main à la poche pour ses baskets Nike avec les inscriptions «Alisha» à gauche et «Lehmann» à droite. C’était un cadeau, explique-t-elle au Blick.

Goyard, très apprécié des stars de la Nati

Alayah Pilgrim a également misé sur des bagages élégants: la jeune femme de 22 ans a rangé ses affaires dans deux sacs raffinés de la marque de luxe française Goyard. Une marque actuellement très prisée, dont les produits ne sont disponibles que dans les boutiques de la marque.

Certaines pièces Goyard sont néanmoins proposées en ligne. Le «Muse Vanity Case» porté par Pilgrim se négocie sur des plateformes de luxe à des prix compris entre 1700 et 2400 francs. Le sac «Boston 50», plus classique, se vend à environ 3300 francs, selon le magazine «People».

De son côté, Noelle Maritz a aussi craqué pour Goyard. La jeune femme de 29 ans, habituellement connue pour sa discrétion, a surpris son monde avec un accessoire exclusif: un sac de toilette Goyard «Jouvence GM». Le prix? Entre 1300 et 2100 francs, selon le fournisseur.

Même la valise coûte cher

La star du Barça Sydney Schertenleib a quant à elle apporté une touche de luxe urbain au rassemblement de la Nati. Elle s’est présentée avec un sac de voyage MCM (environ 1650 francs) et un sac à dos assorti (environ 1250 francs), soit deux modèles actuels de la marque allemande d’influence coréenne.

Les valises utilisées par les stars de la Nati comme Lia Wälti ne sont pas non plus bon marché. Plusieurs joueuses ont opté pour des modèles du fabricant Rimowa. Selon la taille, les prix y grimpent de 900 à 1500 francs.