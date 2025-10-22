Chambrage ou hommage, libre à l'interprétation de chacun. Buteur en Youth League avec le Sporting face à l'OM, Flavio Gonçalves a célébré fièrement avec un T-shirt JuL, le rappeur originaire... de Marseille.

Il brandit un maillot de JuL pour célébrer son but face à l'OM

Flavio Gonçalves a fait une célébration osée face à Marseille. Photo: Sporting TV

Blick Sport

Il faut un petit peu d'audace. Ou une passion débordante pour l'artiste. En marge du duel de Ligue des champions entre le Sporting et l'Olympique de Marseille s'est déroulé, cet après-midi, la même opposition entre les U19 des deux clubs. Né en région parisienne, Flavio Gonçalves, joueur du Sporting, ne pouvait pas trouver meilleur adversaire que l'OM pour célébrer son but avec une référence à JuL.

Exilé au Portugal depuis son arrivée à Rio Ave en 2016, le talentueux milieu offensif, né à Mantes-la-Jolie, apprécie visiblement le rappeur, icône de la cité phocéenne, davantage qui le renie, à en croire les internautes. D'autant plus que le milieu de terrain aurait déjà fait une allusion à JuL lors d'une précédente rencontre face à Monaco.

Flavio Gonçalves et le Sporting ont battu l'OM 2-1. Photo: Sporting TV

On lui souhaite toutefois que cette célébration ne soit pas mal interprétée. Reste à savoir si, ce mercredi soir, les joueurs de l’équipe première du Sporting oseront célébrer de la même manière en cas de but inscrit face à l’OM, en Ligue des champions.