Après avoir annoncé son départ de l'Eintracht Francfort, Nadine Riesen a longtemps gardé le secret sur son avenir. C'est désormais officiel, la joueuse de l'équipe nationale s'envole pour Londres.

Carlo Steiner

Après avoir annoncé son départ de l’Eintracht Francfort, Nadine Riesen est restée longtemps discrète quant à sa future destination. On sait désormais où la latérale suisse poursuivra sa carrière, puisqu'elle s’est engagée avec West Ham, pensionnaire de la Women's Super League anglaise.

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À Londres, elle retrouvera deux de ses coéquipières en équipe de Suisse, Leila Wandeler et Seraina Piubel, qui ont rejoint le même club, respectivement en 2025 et 2024.

Durant son passage en Allemagne, Nadine Riesen a disputé 48 matches de Bundesliga, inscrivant un but et délivrant quatre passes décisives. Lors de l’Euro disputé à domicile, elle avait marqué le premier but de la Suisse dans le tournoi, à l’occasion du match d’ouverture face à la Norvège.