Andres Iniesta commence sa carrière d'entraîneur

À 42 ans, Andrés Iniesta commence sa carrière sur le banc de touche. Retraité depuis 2024, il devient entraîneur du Gulf United FC, club émirati de deuxième division.

En 2024, Andrés Iniesta a mis un terme à sa carrière de joueur aux Émirats arabes unis après plus de vingt ans au plus haut niveau. C’est justement dans ce pays que le champion du monde 2010 entame sa reconversion: il devient le nouvel entraîneur du Gulf United FC, pensionnaire de la deuxième division émiratie.

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Fondé à l’origine comme académie de football, le club a connu une ascension rapide avec deux promotions consécutives. Son ambition est désormais claire: accéder à la première division des Émirats arabes unis dans les prochaines années. Pour Andres Iniesta, il s’agit de sa première expérience sur un banc de touche depuis la fin de sa carrière de joueur.