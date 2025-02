L'attaquant Marcus Rashford a été prêté à Aston Villa pour le reste de la saison. Photo: Aston Villa FC via Getty Images

AFP Agence France-Presse

L'attaquant Marcus Rashford a été prêté à Aston Villa pour le reste de la saison, a annoncé dimanche soir Manchester United, son club de toujours, où il n'entrait plus dans les plans de l'entraîneur Ruben Amorim. L'international anglais de 27 ans, dont 20 passés à Manchester United, n'a plus joué pour les «Red Devils» depuis le 12 décembre dernier, et a été écarté pour des raisons sportives par Amorim.

«Je pense qu'on a besoin de mettre un certain standard. C'est tout. Vous essayez de faire de cette histoire une affaire personnelle. Ce n'est pas le cas. Je n'ai rien contre Marcus», se justifiait encore le technicien portugais, mercredi, lui reprochant notamment son manque d'investissement à l'entraînement.

Formé à Manchester United (138 buts en 426 matches), Rashford a inscrit 30 buts, toutes compétitions confondues, durant une saison 2022-23 encourageante. Mais depuis, ses performances individuelles ont décliné, à tel point qu'il n'est plus sélectionné depuis plusieurs mois en équipe d'Angleterre.

Une dernière saison décevente

Comme lui, Manchester United a réalisé une dernière saison très décevante, et l'actuelle n'est pas plus reluisante. Amorim a remplacé en novembre le Néerlandais Erik ten Hag, sans réussir davantage jusqu'ici. Le club le plus titré du championnat d'Angleterre, battu dimanche 2-0 par Crystal Palace à Old Trafford, est treizième après 24 journées.

Rashford avait indiqué être prêt pour un «nouveau défi» après avoir été écarté du groupe en décembre, mais son transfert a été rendu difficile par son salaire élevé. Le joueur, sous contrat avec Manchester United jusqu'en 2028, a finalement trouvé une porte de sortie à Aston Villa dimanche, à la veille de la clôture du mercato hivernal.

L'équipe d'Unai Emery est huitième de Premier League et qualifiée directement pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. L'arrivée de Rashford survient après le départ de l'attaquant colombien Jhon Durán cette semaine en Arabie saoudite.