Iker Casillas est en couple avec une ex-star du porno

1/5 Après son divorce en 2021, Iker Casillas a une nouvelle femme à ses côtés. Photo: Getty Images

SpotOn et Fynn Müller

Pour la première fois, la mannequin OnlyFans et ex-actrice porno Claudia Bavel (28 ans) s'est exprimée sur sa relation avec la légende du foot espagnol Iker Casillas (43 ans). Invitée dans l’émission de télévision espagnole De viernes, elle a confirmé les rumeurs d’une histoire d’amour et révélé que les deux étaient en couple depuis un an et demi. Cependant, leur relation semble être en crise depuis que leur liaison a été rendue publique.

Claudia Bavel a d’abord expliqué comment elle avait fait la connaissance de l’ancien joueur du Real Madrid. «J’ai rencontré Iker via les réseaux sociaux. Nous avons échangé des ‘likes’ et, finalement, nous avons commencé à discuter en privé.» Selon elle, leurs échanges portaient sur «toutes sortes de sujets». «Iker et moi sommes en couple depuis un an et demi. Notre relation a toujours existé, parfois de manière ouverte à cause de la distance, avec des périodes où nous étions plus proches.»

«Nous nous sommes dit ‘je t’aime’»

L’année dernière, leur histoire aurait pris une tournure plus sérieuse: depuis mai 2024, ils se voyaient «tous les mois», affirme Bavel. «Nous nous sommes dit ‘je t’aime’, mais nous n’avons pas vraiment parlé de nos sentiments.» Casillas lui aurait même confié qu’il souhaitait avoir d’autres enfants.

Bavel affirme qu’il lui aurait également dit: «J’en ai assez de me cacher. Allons à une soirée et tout sera terminé». Lors d’une rencontre entre amis à Barcelone en janvier, il l’aurait présentée comme sa petite amie. Des photos intimes des deux ont alors fuité, déclenchant un véritable battage médiatique.

Le champion du monde ne répond plus

Depuis, son comportement la trouble. «Je suis un peu triste en ce moment, car je pensais qu’après l’officialisation, il me donnerait ma place. Aujourd’hui, j’ai peur que notre relation soit terminée parce qu’elle est devenue publique.»

Elle a également adressé un message direct à Casillas: «Je ne comprends pas pourquoi tu n’as pas répondu à mon dernier message. Je ne comprends pas pourquoi tu likes mes publications, tu me suis, mais tu ne me réponds pas».

De 2016 à 2021, Iker Casillas a été marié à la journaliste sportive Sara Carbonero (40 ans), avec qui il a eu deux fils. En 2015, elle l’avait suivi de Madrid au Portugal lorsqu’il avait rejoint le FC Porto. En mai 2019, Casillas a été victime d’un infarctus lors d’un entraînement, mettant fin à sa carrière en février 2020. Il travaille désormais comme commentateur de football.