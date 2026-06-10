Une «spidercam» de 30 kilos s'est écrasée au sol mardi, lors d'un match amical entre la Hongrie et Kazakhstan. La chute de l'engin est passé tout proche d'un cameraman, qui l'a échappé belle.

Blick Sport

Un match amical entre la Hongrie et le Kazakhstan... Normalement, pas de quoi s'intéresser de trop près à cette rencontre opposant deux nations non-qualifiées à la Coupe du monde 2026. Mais mardi soir, la partie a fait parler non pas pour un fait de jeu, mais bien pour un drame évité de peu.

Une «spidercam» (caméra aérienne suspendue dans les airs) s'est décrochée de son câble pendant le match, après avoir pris feu. Avant de tomber sur la pelouse. Une chute de 20 mètres qui a terminé à quelques dizaines de centimètres seulement d'un cameraman, sur le bord de la touche.

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Heureusement, personne n'a été impacté par cette chute impressionnante, car ce genre de caméra pèse environ 30 kg. Elles est normalement maintenue dans les aires par des câbles robustes, mais l'un d'eux aurait rompu.