David Bettoni n'a dirigé que dix matches avec le FC Sion avant une fin d'aventure très chaotique. Trois ans plus tard, il redevient adjoint de Zinédine Zidane, sur l'un des bancs les plus prestigieux du monde du football.

Un des plus grands flops de l'histoire du FC Sion va signer avec les Bleus

Un des plus grands flops de l'histoire du FC Sion va signer avec les Bleus

Blick Sport

«J’ai eu un formidable accueil des Valois». David Bettoni n'avait pas pris la peine de savoir comment s'appelaient les habitants du Valais avant de signer au FC Sion, mais il n'a pas eu beaucoup de temps pour s'acclimater, puisqu'il n'a dirigé que dix matches à la tête du club valaisan de mars à mai 2023.

Son bilan a été misérable: deux victoires, deux nuls et six défaites, la première 4-0 à Berne, la dernière 5-0 à Genève. Un flop complet, qui a conduit le FC Sion à la relégation en Challenge League. Son seul palmarès: avoir permis à son président Christian Constantin de pouvoir dire dans les médias qu'il avait eu Zinédine Zidane au téléphone pendant plus d'une heure.

Zinédine Zidane lui tend à nouveau la main

Il s'agissait, en ce printemps 2023, de la première expérience du Français à la tête d'une équipe professionnelle. Elle a donc tourné au fiasco intégral, comme la deuxième au Club Africain, où il a tout de même eu le temps de diriger 33 rencontres.

Heureusement pour David Bettoni, son vieil ami Zinédine Zidane a décidé de lui tendre une nouvelle fois la main, puisque plusieurs journaux français, dont L'Equipe, indiquent que le nouveau sélectionneur des Bleus a décidé de l'inclure dans son staff, reproduisant un schéma déjà connu au Real Madrid. Les confirmations officielles auront lieu mardi matin à Paris.

Et cette fois, il ne devrait pas avoir trop de mal à connaître le nom des habitants, à moins qu'il ne se réjouisse de l'accueil des «François»...