Fabian Schär et Newcastle en finale de la Coupe de la ligue

Anthony Gordon célèbre son but face à Arsenal. Photo: ADAM VAUGHAN

ATS Agence télégraphique suisse

Les Magpies, qui avaient déjà gagné le match aller 2-0 à Londres, ont dominé les Gunners et marqué par Murphy (19e) et Gordon (52e), servi par Schär. Newcastle peut rêver d'un premier succès dans cette compétition après deux finales perdues en 1976 et 2023.

Leur adversaire sera le vainqueur de la deuxième demi-finale, soit Liverpool ou Tottenham, qui seront aux prises jeudi soir à Anfield Road. Les Spurs ont gagné le match aller 1-0.

Bruges et Jashari aussi en finale en Belgique

Ardon Jashari disputera quant à lui la finale de la Coupe de Belgique. Le milieu suisse et son club du FC Bruges se sont qualifiés en faisant 1-1 à Genk en demi-finale retour, après avoir gagné 2-1 à l'aller. L'autre finaliste le 14 mai sera Anderlecht ou Anvers.