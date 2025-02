Pendant plusieurs jours, Blick a accompagné Murat Yakin en exclusivité. Le sélectionneur national a scruté de près un grand espoir du football suisse à Manchester et s'est ensuite rendu à Buenos Aires. Retour sur un long voyage d'affaires, au plus près du coach.

1/18 Aéroport de Zurich, porte D41. Destination de Murat Yakin: Manchester. Photo: Blicksport/Sven Schoch

Sven Schoch

Aéroport de Zurich, porte D41, vol LX380, destination: Manchester. Murat Yakin se prépare à l'embarquement, passe encore plusieurs coups de fil, répond en même temps aux demandes de selfies. Il est sous tension depuis plusieurs jours, puisqu'il doit renouveler son staff après le départ de Giorgio Contini à YB. L'élection du pape semble moins scrutée. Chaque amoureux de la Nati publie une opinion, chaque journaliste aussi, mais Murat Yakin a son idée bien en tête et ne se laisse pas influencer. Il est bien plus que l'entraîneur des meilleurs footballeurs suisses - il est un intermédiaire, un interlocuteur, il tend et tire les ficelles. Il est actuellement engagé sur plusieurs fronts en parallèle et a bien plus que le terrain à s'occuper.

«Je suis content d'être déconnecté pendant deux heures dans l'avion», avoue Murat Yakin sans détour en s'enfonçant dans le siège confortable de la classe affaires de Swiss, sponsor de l'ASF. Deux heures plus tard, le chauffeur de taxi se fraie un chemin à travers le centre-ville encombré de Manchester. L'arrivée à l'hôtel Stock Exchange est légèrement retardée. Un homme d'affaires turc est assis dans le lobby et salue le coach suisse, qui a joué à Fenerbahçe voilà quelques années. Murat Yakin sourit, s'évade dans ses pensées un court instant: «J'ai aimé la vie à Istanbul - une ville formidable».

Tempi passati. Le football s'est aujourd'hui internationalisé et, par une soirée sensiblement froide dans le nord de l'Angleterre, il n'y a plus de temps pour les small talks - le rendez-vous avec Ardon Jashari est imminent. «Ce qui est bien dans mon travail, c'est que je peux organiser mon quotidien de manière à rendre de tels voyages possibles. Ici, je peux me concentrer de manière intensive sur ma relation avec joueur, le sentir sur place, aller le chercher dans une conversation d'homme à homme», dit Murat Yakin à Blick sur le chemin de l'hôtel où le Club Bruges prépare le match du lendemain.

Peu avant 21h, Ardon Jashari attend le coach national dans le hall de l'hôtel. Une chaleureuse accolade, puis les deux hommes se retirent vers une table séparée pour un entretien de plus de 45 minutes. Comme une prise de pouls réciproque. «Il y a eu des malentendus dans le passé». Murat Yakin choisit la ligne diplomatique. Le dossier personnel le plus délicat du moment est donc l'affaire du chef. Murat Yakin a dit ce qu'il avait à dire et souhaite à Ardon Jashari «bonne chance» pour le duel face à Manchester City et les semaines à venir dans le championnat belge.

Après avoir pris congé amicalement, Murat Yakin regarde sa montre: «Il est tard. Pour ce qui est du repas, c'est plus compliqué.». Grâce à quelques conseils avisés de restaurants de la part de Manuel Akanji, le souper n'est cependant pas compromis. Le premier jour du voyage officiel se termine autour d'un bon vin et d'une viande grillée. Murat Yakin, l'épicurien. Peu après minuit, après une journée d'innombrables appels téléphoniques, il semble détendu: «Nous sommes maintenant sur la bonne voie. Nous allons maintenant dans la bonne direction».

Vingt heures plus tard, voici le City Stadium of Manchester. L'arène est remplie de 51 237 spectateurs. Le champion d'Angleterre en titre est un hôte très prévenant. Un comité d'accueil composé de plusieurs personnes attend Murat Yakin dans le noble Chairman's Lounge. Les célébrités européennes sont représentées autour de magnifiques bouchées de poisson et d'un bon vin. Rafa Benitez, vainqueur de la Champions League avec Liverpool, se dirige vers Murat Yakin: «Comment vas-tu, cher Murat? Où nous sommes-nous vus la dernière fois?» Après une brève interview télévisée, Murat Yakin prend place et trouve (enfin) le temps d'étudier les compositions: «Qui joue avec Manu au centre?» John Stones, finaliste de l'Euro en Angleterre, mais le rôle de chef revient à Manuel Akanji.

Bruges a du mal, City contrôle le match (3-1) et le ballon pendant 73% du temps. L'enthousiasme de Murat Yakin est limité: «Un football à sens unique». Ce qui le frappe surtout, c'est la puissance avec laquelle le numéro 30 de Bruges se bat, les centaines de mètres qu'il parcourt en plein sprint sous pression. «Sa charge de travail est impressionnante». Avec près de 11,7 kilomètres par match, le Lucernois de 22 ans fait partie de la catégorie supérieure en Europe. «Quand on est sur place, on ressent le football et le joueur de manière très différente. C'est pourquoi de tels voyages sont importants».

Murat Yakin prépare déjà activement les éliminatoires de la Coupe du monde contre le Kosovo, la Suède et la Slovénie de l'automne prochain. Il s'est donc rendu immédiatement à Buenos Aires, un voyage de 30 heures depuis l'Angleterre, afin de rencontrer Lucas Blondel, le défenseur de Boca Juniors, lequel, légèrement blessé le jour de la visite du technicien, a exprimé un vif intérêt à rejoindre le projet suisse. Fils de l'ancien joueur de tennis vaudois Jean-Yves Blondel, Lucas possède la double nationalité suisse et argentine, ce qui le rend éligible pour représenter la Suisse sur la scène internationale

Il se peut que le gaucho aux racines vaudoises soit une aubaine: à 11'286 kilomètres de vol, Murat Yakin semble avoir trouvé une option sérieuse pour combler (enfin) les lacunes du couloir droit défensif. Celui qui évolue depuis juillet 2023 dans la légendaire La Bombonera devant près de 50'000 socios fanatiques de Boca est peut-être assez résistant pour répondre aux attentes de l'ASF. «Il a la grinta», dit Murat Yakin qui, après la première rencontre d'homme à homme, se réjouit de le revoir en mars: «Je peux m'imaginer le convoquer pour les matches amicaux du printemps».