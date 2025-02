1/6 Lucas Blondel (au centre) s'est entretenu avec Murat Yakin à Buenos Aires sur le projet de l'équipe nationale suisse. Photo: IMAGO/PHOTOxPHOTO

Sven Schoch

Les observateurs médiatiques locaux estiment que les douleurs ne seraient que d'ordre musculaire, mais Boca Juniors refuse actuellement de prendre le moindre risque avec Lucas Blondel (28 ans), d'autant plus qu'il est très apprécié des supporters. Après une déchirure des ligaments croisés du genou en avril dernier, le latéral droit n'a retrouvé la compétition que depuis quelques jours. Lors des deux premières journées de championnat, il n'a disputé que 54 minutes de jeu. En quoi cette information intéresse-t-elle les supporters de la Nati? Parce qu'il pourrait s'agir du futur latéral droit de la sélection, tout simplement!

Après avoir assisté à un match de Champions League à Manchester, le sélectionneur suisse Murat Yakin s'est envolé pour la capitale argentine via Francfort avec un plan bien précis: un entretien personnel avec Lucas Blondel. Juste après ce voyage d'une trentaine d'heures, Murat Yakin a pu rencontrer le latéral droit argentin d'origine vaudoise. «Un garçon très sympathique», a expliqué Murat Yakin depuis le centre d'entraînement du club du 35 fois champion d'Argentine. La rencontre s'est déroulée comme prévu, a déclaré Murat Yakin à Blick. Le patron de la Nati a présenté au latéral droit ses perspectives au sein de l'équipe suisse. Il est bien possible qu'il soit sélectionné pour le prochain camp d'entraînement de la Nati, en mars.

L'ancien attaquant de pointe bâlois Christian Gimenez, originaire de Buenos Aires et qui connaît les habitudes du géant du football sud-américain, a servi d'interprète au sélectionneur de l'ASF. Il est également bien connu de Lucas Blondel lui-même. Le footballeur a en effet un parcours passionnant. Son père, Jean-Yves, un tennisman vaudois, a fait le tour du monde pour exercer sa passion et, durant un voyage, est tombé amoureux de la marathonienne argentine Mariana Borlle. Voilà pourquoi le joueur de Boca est une option pour la sélection suisse.

Une relation avec une experte en vedettes de la télévision

Murat Yakin a depuis longtemps le latéral droit dans son radar: «Il représente la grinta et la mentalité argentine. Cela peut faire du bien à notre groupe». Maintenant, il a enfin pu le rencontrer personnellement. Il pourra se faire une idée encore plus précise de ses futures interventions via des séquences télévisées - ou l'observer en direct avec le maillot de la Nati lors des matches de préparation contre l'Irlande du Nord et le Luxembourg en mars.

A propos de télévision: Lucas Blondel est en couple avec la célèbre experte et présentatrice d'ESPN Morena Beltran (26 ans), dont les opinions et prises de positions tranchés sont toujours un grand sujet de discussion en Argentine. Elle est suivie par 2,1 millions de fans sur Instagram.