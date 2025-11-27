Raphaël Wicky en partance pour l'étranger?

L'entraîneur suisse Raphaël Wicky (48 ans) est libre depuis son départ d'YB en mars dernier. Des discussions seraient en cours avec un club étranger.

Blick Sport

Passé par les bancs de Bâle et YB en Suisse, mais aussi par celui de Chicago à l'étranger, l'ancien joueur de l'équipe nationale Raphaël Wicky pourrait connaître une nouvelle expérience hors de la Suisse. Selon «Kicker», l'entraîneur de 48 ans est discussions avec le multiple champion de Suède Malmö FF.

Malmö veut retrouver ses lettres de noblesse

Malmö a remporté 24x le championnat de Suède durant son histoire, la dernière fois en 2024. Cette saison (le championnat se déroule sur l'année civile), Malmö a terminé son exercice à une décevante 6e place. Un nouvel entraîneur est recherché pour 2026.

En ce sens, Raphaël Wicky aurait rencontré à plusieurs reprises les dirigeants du club suédois. Mais d'autres candidats sont également avancés, comme l'ancien entraîneur de Bundesliga Bo Svensson, ou Michael Beale (passé par Sunderland et les Glasgow Rangers).